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【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？　55%持有人近一年才入場

Hot Talk 13:50 2021/12/07

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【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？　55%持有人近一年才入場

比特幣（Bitcoin）價格大起大落，但年初至今升幅仍逾7成，由全球最大加密資管公司Grayscale Investments發布的調查指，現時持有比特幣的投資者，55%是近12個月才首次入場參與，反映加密貨幣年內爆炸性增長，令投資者無法忽視。

Grayscale於今年8月進行調查，涉及1000名受訪者。調查指，愈來愈多投資者視比特幣為一種保值工具，並指比特幣價格持續走高下，投資者認為難以完全無視比特幣存在。

*重溫今早《ET開市直擊》朱Sir分享Crypto買賣心得*【按此速睇－附Time code）

比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平，可見【下一頁】

全球最大加密資管公司CEO﹕監管政策不會令投資者對加密貨幣卻步，可見【Grayscale獨家訪問】

據Grayscale調查投資者入場加密貨幣的喜好有所變化，2020年時約4分之3的投資者稱會經加密貨幣交易所買賣，今年已近6成受訪者表示會用加密貨幣應用程式（App）如eToro或Coinbase買賣，只有3分之1會經交易所買賣。

調查稱，逾8成美國受訪者當時表示，若市場有掛勾比特幣的ETF，他們會考慮入場。

Grayscale近期提交申請，擬將旗下規模約350億美元的Grayscale比特幣信託（GBTC）轉為實物ETF，但目前美國監管機構只批出投資期貨的比特幣掛勾ETF。

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