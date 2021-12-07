民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登

美國總統拜登近期支持率有所下跌，坊間亦有意見指他去年成功當選有幸運成分。有美國民意調查發現，若現在舉行總統大選，支持前總統特朗普人數或多於拜登支持者。特朗普雖然一直被批評不尊重女性，但調查發現他女性支持率亦平均達46%。

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美國媒體《國會山莊報》（The Hill）報道，哈佛大學美國政治研究中心（Harvard CAPS）和美國民調機構The Harris Poll合作，於11月30日至12月2日期間，對1,989名登記選民作意見調查。

結果發現若現在要受訪者決定2024年總統大選支持誰人，48%受訪選民表示會支持特朗普（Donald Trump），而拜登（Joe Biden）支持率則有45%，另有8%受訪者未有決定。

若按性別區分，特朗普女性受訪者支持率平均達46%，而男性支持率則有50%至43%不等。若按地區區分，拜登在城市居民中領先20個百分點，郊區選民中亦有4個百分點優勢，但特朗普在偏遠地區中領先33個百分點。

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特朗普和其他共和黨潛在候選人相比，支持率遙遙領先。67%共和黨選民表示會支持特朗普，大幅拋離前副總統彭斯（Mike Pence）的9%支持率。而佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則以8%支持率位居第3。

結果和之前其他調查基本一致，若特朗普在2024年再度參選，將成為共和黨總統提名的有力競爭者。民意調查專家佩恩（Mark Penn）表示，拜登政府未能解決通貨膨脹、新冠病毒感染率持續高企問題及阿富汗撤軍安排失當，令特朗普在共和黨內外支持率激增。

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責任編輯：李俊儀