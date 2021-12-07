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阿里巴巴9988宣布重組股價大升　朱晉民（朱Sir）話咩價都唔考慮買原因是什麼？

股市 13:20 2021/12/07

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阿里巴巴 （09988） 股價連日破底後，今早大彈接近一成。阿里巴巴宣布重大重組，首席財務官武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外。重組消息真能利好阿里巴巴股價長遠表現？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）直言：「什麼價位也不會買阿里巴巴」，話你知點解。

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欄名 : 3分鐘睇股

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