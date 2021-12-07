阿里巴巴9988宣布重組股價大升 朱晉民（朱Sir）話咩價都唔考慮買原因是什麼？ 股市 13:20 2021/12/07 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價連日破底後，今早大彈接近一成。阿里巴巴宣布重大重組，首席財務官武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外。重組消息真能利好阿里巴巴股價長遠表現？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）直言：「什麼價位也不會買阿里巴巴」，話你知點解。 *重溫《ET開市直擊》足本版【按此速睇 - 附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 人行「降準」對港股利好有限 一個細節位話你知點解 今日 人行「降準」對港股利好有限 一個細節位話你知點解 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 2021/12/06 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 阿里巴巴9988不斷試底 其他科網股又點睇？ 2021/12/06 阿里巴巴9988不斷試底 其他科網股又點睇？ 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 2021/12/06 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 恒大3333再陷債務危機股價破底 短期停牌機會大？ 2021/12/06 恒大3333再陷債務危機股價破底 短期停牌機會大？ 阿里巴巴－SW（09988） 基金 阿里巴巴