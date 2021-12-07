中國加入世貿組織（WTO）20年來，已深度融入了全球貿易體系當中，經濟規模佔世界經濟比重從2001年的4%，增至2020年的17.4%，貨物出口增長了7倍多，促使中國一躍成為全球第二大經濟體及全球第一大貨物貿易國。從結構角度分析，中國貿易質量的提升則主要體現在創新性、流通性和開放性之上。

第一，中國出口商品的創新性和專業性顯著提高。我們根據全球價值鏈上各國出口商品籃子的複雜性對全球133個國家進行排名。具體來說，在價值鏈上商品高度複雜的出口國擁有更加綜合的創新、設計、製造、生產及服務能力。回顧中國加入世貿組織的20年，我們發現中國出口商品組合（主要為資本品與中間品）的複雜程度顯著提高，中國的排名由2001年的36位上升至2019年的16位，反映了中國出口商品整體生產製造的工藝難度和科技含量明顯提升。同樣，這也顯示了中國全要素生產率和勞動生產率在過去20年的飛速進步。

第二，中國出口商品組合愈發具有廣泛流通性。基於我們對全球138個國家的樣本測算，地緣貿易多元化出口指數的中值為9，當該多元化出口指數大於13時，代表該國地緣貿易多元化水平較高。自中國加入WTO以來，中國堅持對外開放的基本國策，把「引進來」和「走出去」更好地結合起來，逐步使中國在經濟全球化的歷史背景下成為了名副其實的「世界工廠」，中國製造的商品遍布全球各地。過去20年中國地緣貿易多元化指數的變化反映了中國的出口商品組合在全球不同市場和地區已經具有較高的流通性和廣泛性（2017年，中國地緣貿易多元化出口指數為15.14）。比較其他全球主要經濟體，中國地緣貿易多元化指數已經超越美國、日本及南韓等主要貿易出口國，並僅次於德國。

第三，中國貿易彰顯自由與開放。赫芬達爾-赫希曼指數（Herfindahl Hirschman Index，HHI）是反映市場集中度的綜合指標，該指數被廣泛應用於全球反壟斷審查過程中市場集中度的測算。我們進一步發展了全球貿易市場赫爾曼指數來衡量貿易組合在全球價值鏈上的集中程度。其中，貿易商品組合集中度越高的國家指數值接近1。基於全球貿易市場赫爾曼指數，中國自融入全球貿易化浪潮以來，市場集中度顯著降低，體現了中國堅持高水平對外開放的政策，支持全球貿易自由化與便利化的一貫決心與態度。