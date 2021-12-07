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【通脹高企】加新冠變種 IMF下調歐元區經濟增長預期

環球社會熱點 13:14 2021/12/07

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全球經濟面臨重大通脹壓力，新冠肺炎變種病毒Omicron出現後，不少國家的經濟更是百上加斤。國際貨幣組織（IMF）周一（6日）表示，受通脹及新冠變種影響，可能下調歐元區2022年的經濟增長預期。

【通脹高企】德央行警告11月通脹將逼近6% 或再飆逾28年高位 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周一受訪時指出，將對歐元區的經濟增長預期作出「適量下調」（modest downgrade）。奧爾基耶娃表示，大家清楚了解新冠疫情對經濟的威脅，亦知道疫苗的功效，但接種進度並非讓人滿意。

近日歐洲多國對未接種疫苗人士收緊防疫，雖奧爾基耶娃未回應此舉是否幫助經濟恢復最佳措施，但指出疫苗接種水平與經濟恢復速度有關聯，強調支持各國加緊接種疫苗。

德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升 【下一頁】

另外，歐元區的通脹率創下11月最高水平，IMF對此亦有所憂慮。奧爾基耶娃表示，IMF預計歐元區的通脹率在2022年會降低至2%以下，若有其他因素影響，歐洲央行亦有工具應對，惟她認為薪資調整將影響歐元區來年經濟增長。

IMF預計，受新冠肺炎疫情延後的薪資調整將在明年陸續開展，屆時可能左右經濟復甦。一旦薪資變動追不下通脹率，民眾購買力下跌，勢必影響各國央行的加息幅度。

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責任編輯：吳漢培

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