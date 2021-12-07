人行「降準」對港股利好有限　一個細節位話你知點解

人民銀行上日於港股收市後宣布下調金融機構存準率（「降準」）0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。投資者憧憬消息會利好港股，不過，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）則認為利好影響有限，留意一個細節位話你知點解。（開聲聽↓）

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