人行「降準」對港股利好有限 一個細節位話你知點解 股市 12:50 2021/12/07 分享： 人民銀行上日於港股收市後宣布下調金融機構存準率（「降準」）0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。投資者憧憬消息會利好港股，不過，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）則認為利好影響有限，留意一個細節位話你知點解。（開聲聽↓） 重溫《ET開市直擊》足本版【按此速睇-附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 2021/12/06 商湯科技明起招股大玩AI概念 支持本地薑抽得過嗎？ 阿里巴巴9988不斷試底 其他科網股又點睇？ 2021/12/06 阿里巴巴9988不斷試底 其他科網股又點睇？ 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 2021/12/06 內地放風降準 內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658 恒大3333再陷債務危機股價破底 短期停牌機會大？ 2021/12/06 恒大3333再陷債務危機股價破底 短期停牌機會大？ 碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析 2021/12/06 碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析 降準 中國人民銀行 人民幣 金融 銀行 金融機構 基金 港股