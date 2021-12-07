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【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現

科技 15:45 2021/12/07

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Avanan最新報告提到，自11月起持續偵測到有黑客利用DHL名義，發送釣魚詐騙郵件，趁購物旺季期間，欺騙收件人點擊開啟。

近日網絡犯罪愈來愈猖狂，其中「釣魚詐騙」是常見的網絡犯罪。外國資訊安全公司Avanan發布最新報告指出，近日有黑客假冒DHL名義與品牌LOGO，向大眾發送特定主旨的網路釣魚郵件，並謊稱快遞包裹無法送達，要求收件人填寫資料，藉此竊取用戶個人資料。

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Avanan最新報告提到，自11月起持續偵測到有黑客利用DHL名義，發送釣魚詐騙郵件，趁購物旺季期間，欺騙收件人點擊開啟。報告指，雖然信件中採用與DHL相似的LOGO樣式與顏色，但收件人應細心留意訊息細節，如信件中聲稱來自DHL辦公室發送，但事實上官方信件並不會採用相關名義發送。

Avanan提醒，收信人在點擊任何網址前，應留意並檢查連結來源的安全性，包括安裝防毒軟件，或利用線上檢測工具來作識別。DHL官網也設有鑑定指南，如：1）DHL寄出的所有電子郵件都使用相同的dhl.com網域及2）空運的提單編號只有10位數字，不包括字母。DHL也建議，若發現可以信件，應立刻通報官方「phishing-dpdhl@dhl.com」，讓該企可快速採取行動，防止詐騙行為。

【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署

責任編輯：曾曉汶

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