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【職位空缺】勞工處12月兩場「先聘用、後培訓」招聘日　職位只需小六程度時薪50元

商業 13:15 2021/12/07

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勞工處設有人才招聘活動，助企業僱主和勞工進行配對。（資料圖片）

有行業請人難，勞工處設有人才招聘活動，助企業僱主和勞工進行配對。根據勞工處的網站顯示，12月份暫時設有兩場「先聘用、後培訓」計劃的招聘日，包括交通督導員（實習生）、樓盤潔淨員。

交通督導員（實習生）招聘日將於12月9日，與「俊和隧道管理有限公司」合作舉行。求職者有意入行，毋須相關工作經驗或資歷。實習工作的時薪50元，工作時間為星期一至五，上午9時至下午5時。通過考核及獲得急救證書，可成為隧道交通督導員，每星期合共48小時的輪班工作，月薪13,500元。

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然而，求職者需要持有效正式香港駕駛執照（第一類），倘若達小六學歷可豁免通過中文入學筆試。面試成功並入職後，僱主會提供在職培訓，以及安排學員於有薪工作時間內，參加由「僱員再培訓局」統籌及「港專機構有限公司」開辦的「隧道交通督導知識基礎證書（兼讀制）」課程。

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此外，樓盤潔淨員招聘日將於12月16日至20日，與「兆恒清潔服務有限公司」合作舉行「樓盤潔淨員」。屆時提供18個、毋須相關工作經驗或資歷的職位空缺。工作需要輪班，時薪50元並設有津貼及加班費。每天不包括用膳時間下工作8小時，每星期最少工作3天，合共不可少於24小時。地點則為全港各區的現樓示範單位及售樓中心。

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職位須求職者持有小六學歷程度或以上，倘若未達小六學歷程度，須通過中文入學筆試。通過面試入職後，僱主會提供在職培訓，以及安排於有薪工作時間內，參加由「僱員再培訓局」統籌及「香港善導會」開辦的「環境潔淨實務基礎證書 （兼讀制）」課程。

責任編輯：馬意文

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