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【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機

科技 14:30 2021/12/07

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天旭科技投資集團聯合創辦人暨行政總裁楊全盛認為，現時元宇宙正經歷階段性爆發增長，相信最快在未來2至3年內，可實現具規模的技術應用。（湯致遠攝）

近期在科技界掀起熱烈討論的元宇宙（Metaverse），日後將數碼與真實世界融合，為人們生活、工作和娛樂帶來轉變，並為市場迎來更大商機。本地初創又應如何部署，及早把握元宇宙商機？

＜＜【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs

＜＜【元宇宙】高通展示元宇宙技術　夥Meta率先示範虛擬會議室方式對話（有片！）

隨着Meta宣布大舉發展元宇宙，引來不少科企加快部署。天旭科技投資集團聯合創辦人暨行政總裁楊全盛形容，

這種情形就好像90年代剛剛出現互聯網，外界認為元宇宙仍然很遙遠，但現階段的爆發性增長，相信元宇宙會比想像中更快來臨，未來2至3年內，或能實現具規模的技術應用。

品牌盡早建立影響力　再推展至現實

楊認為，近年本地湧現不少創科公司，當中涉及VR、AR、區塊鏈（Blockchain）、人工智能（AI）等技術，日後將逐步構成完整的元宇宙。「雖然目前處於概念階段，相信隨着硬件、軟件愈來愈普及化與便宜，相關應用會如雨後春筍般出現。」他相信，早期元宇宙發展以遊戲娛樂為主，初創可藉此切入開發平台或解決方案，盡早把握市場機遇。

他透露，旗下公司正進行相關的遊戲研發，有部分公司會透過VR進行培訓，「而這些都是元宇宙應用的雛形」。他續指，旗下VR公司正在開發結合NFT（非同質化代幣）元素遊戲，亦有與傳統大型品牌合作，幫助其商品虛擬化在元宇宙呈現。他表示，不少品牌正在密鑼緊鼓籌備，希望盡早在元宇宙建立品牌影響力，從而擴展至現實世界，開拓更大商機。

至於本地發展元宇宙會面臨何種挑戰？楊認為，現時外界對於此概念仍存有誤解，普遍認為僅應用於虛擬遊戲，實際上元宇宙與現實中的經濟、文化活動互相結合。他又表示，本地若要發展元宇宙，除了人才配合，政府推動也十分重要。

他舉例，新加坡、南韓政府態度相對積極，早前首爾宣布發展成元宇宙城市，而新加坡亦有對NFT領域進行部署。反觀港府態度保守，尚未有決策局主動作出布局，其轉變步伐遠不及外國。

<<【元宇宙】元宇宙炒賣熱潮蔓延　首艘虛擬超級遊艇Metaflower高價賣出

遊戲娛樂為元宇宙其中一個應用領域，不少科企積極研發產品，及早把握市場機遇。（法新社資料圖片）

元宇宙發展無疑為VR、AR硬件公司迎來更多市場機遇。本地智能眼鏡初創MAD Gaze創辦人兼行政總裁鄭文輝（Jordan）指出，元宇宙概念突然彈出，讓市場迅速掀起熱潮，同時公司也吸引不少投資機構目光，他希望盡快完成新融資，以助日後加速發展。

吸投資機構目光　冀加快融資

Jordan表示，由於本地AR硬件製造商較少，公司可藉着熱潮乘勢追擊。該企不但計劃明年中推出第6代智能眼鏡，更有意於明年底推出元宇宙平台，預計涉及NFT買賣、遊戲娛樂層面。他預計，

未來1至2年內，市場會出現實際應用例子，而真正的元宇宙平台或待4、5年後才出現。

該企早前推出第5代AR智能眼鏡，其產品以娛樂、工作應用為主，技術上已做到類似太陽眼鏡般輕身，並進一步減低價格。Jordan指，目前公司主攻海外市場，包括歐美、日本、韓國等，中國內地亦是主要市場之一，本地同樣有機場、中電、港燈等大型機構應用旗下產品。

記者：李寶如

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