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【高息航運股】海豐國際擬派特別息80港仙、股息率7.8厘　滙豐研究讚盈利可見度高

股市 12:44 2021/12/17

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【高息航運股】海豐國際或派「聖誕特別息」、股息率勢逾5厘　滙豐研究讚盈利可見度高

航運股成疫情供應鏈緊張受惠行業，海豐國際 （01308） 早前預告12月17日舉行董事會會議，考慮及批准宣派特別股息，或為海豐國際股東派發「聖誕禮物」。海豐國際最新宣派80港仙特別息，會向2022年1月6日列在股東名冊的股東派發特別息，即1月4日除淨，預計1月14日分派。

海豐國際今年8月公布中期業績時，中期息已大增3.5倍至每股1元，連同前一年度末期息0.6元、最新特別息0.8元，近一年每股派息約2.4元。

以海豐國際中午收市價30.75元計，若末期息能與去年看齊，本年度股息率相當於7.8厘。

海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元，可見【下一頁】 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

參考海豐國際以往派息紀錄，公司在2019年、2017年、2015年第4季都有派特別股息，當中2015年時公司未有派中期息，2017年特別息金額與中期息相同，2019年特別股息金額更勝中期息。

滙豐研究本月報告指，上海集裝箱運價指數於12月首星期按周升2.7%，超越今年10月紀錄，並預計運費在農曆新年前將繼續上升。因應合約價提高、需求穩定和港口擠擁，該行料航運業明年盈利可見度清晰，海豐國際更是當中最高盈利可見度，認為公司明年擬接收19艘船，令船隊規模擴大29%，予目標價53元。

滙豐續指，另一航運股中遠海控 （01919） 潛在恢復派息也可能令市場驚喜。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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