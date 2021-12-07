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【高息航運股】海豐國際或派「聖誕特別息」、股息率勢逾5厘　滙豐研究讚盈利可見度高

股市 12:37 2021/12/07

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【高息航運股】海豐國際或派「聖誕特別息」、股息率勢逾5厘　滙豐研究讚盈利可見度高

航運股成疫情供應鏈緊張受惠行業，海豐國際 （01308） 預告，將於12月17日舉行董事會會議，考慮及批准宣派特別股息，或為海豐國際股東派發「聖誕禮物」。海豐國際強調，由於董事會未必批准建議特別股息，股東及潛在投資者於買賣證券時務須審慎行事。

海豐國際今年8月公布中期業績時，中期息已大增3.5倍至每股1元，連同前一年度末期息0.6元，近一年每股派息約1.6元。以海豐國際中午收市價31.1元計，現價周息率已達5.1厘，隨特別息憧憬、末期息有望受惠業績向好，實際股息率有望更佳。

海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元，可見【下一頁】

參考海豐國際以往派息紀錄，公司在2019年、2017年、2015年第4季都有派特別股息，當中2015年時公司未有派中期息，2017年特別息金額與中期息相同，2019年特別股息金額更勝中期息。

滙豐研究本周報告指，上海集裝箱運價指數於上周按周升2.7%，超越今年10月紀錄，並預計運費在農曆新年前將繼續上升。因應合約價提高、需求穩定和港口擠擁，該行料航運業明年盈利可見度清晰，海豐國際更是當中最高盈利可見度，認為公司明年擬接收19艘船，令船隊規模擴大29%，予目標價53元。

滙豐續指，另一航運股中遠海控 （01919） 潛在恢復派息也可能令市場驚喜。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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