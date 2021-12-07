【可持續發展】調查：企業現時滲透率低欠標準　僅4.5%企業具ESG鑑證

▲ 公會會長兼評審團主席鄭中正（中）表示，現時ESG鑒證的市場渗透率偏低，認為是因為國際ESG 報告準則有別於財務報告，並沒有任何公認標準，仍處於發展階段。（黃顯晴攝）

隨着近年「環境、社會、企業管治」（ESG）成為市場熱潮，令企業愈來愈重視可持續發展及ESG的表現。香港會計師公會昨（6日）公布調查顯示，2020年以12月為結算日的上市公司約1,900間，只有85家公司取得外部鑑證，即僅佔總數的4.5%，相信與現時ESG鑑證的市場滲透率偏低有關。

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調查顯示，在具外部鑑證的企業中，銀行佔其中超過30%，相信是由於金管局向銀行推廣的可持續發展及綠色金融措施所致，而大多數公司只取得有限鑑證。

▲ 香港會計師公會昨（6日）公布調查顯示，2020年以12月為結算日的上市公司約1,900間，只有85家公司取得外部鑑證，即僅佔總數的4.5%，相信與現時ESG鑑證的市場滲透率偏低有關。

香港會計師公會會長兼評審團主席鄭中正稱，現時ESG鑑證市場滲透率偏低，相信源於國際ESG報告準則有別於財務報告，並沒有任何公認標準，國際仍處於發展階段，但隨着日後國際財務報告準則基金會成立國際可持續發展準則理事會，相信未來全球ESG的相關準則將會更趨統一和具可比性。

缺乏優良管治架構 難實踐ESG實務

該公會相信，ESG做得好才能達到良好的企業管治，而缺乏優良的企業管治架構，也難以實踐良好的ESG實務。「最佳企業管治及ESG大獎2021」遴選委員會主席羅柏達表示，雖然現時採取自願原則，將ESG報告進行獨立驗證，但ESG報告能提高公信力，為投資者打下強心針，並望未來加強推動ESG獨立鑑證。

鄭中正亦強調：「會計師具備ESG鑑證和滙報方面的技能，並了解財務和數據分析，及內部控制和風險管理等公司關鍵營運流程，因此在ESG鑑證發揮主導作用。」他補充指，現時公會已發布技術公報第5號：環境、社會及管治鑑證報告，可為公會提供ESG相關課程執行相關鑑證工作。

ESG融入管治 仍有改善空間



另外，在「最佳可持續發展公司/機構」中，屬最優異水平的「鑽石獎」仍然四度懸空，大獎籌委會主席鄧苑儀解釋指，現階段香港的公司及機構在若干領域仍有進一步改善的空間，例如促進董事會成員交替，以及為不同的ESG範疇訂立關鍵績效指標。

加上，大部分企業目前未有分享他們的量化績效指標，令公眾難以追蹤ESG目標落實的進度。她並指：「氣候變化是全球關注議題，但不少企業還未能透徹地分析氣候變化為其帶來的風險。」故希望未來見到更多企業去披露更多有關ESG目標設定、監察及定期重新評估的資訊。



同時，鄭中正補充指，今年將「最佳企業管治大獎」改為「最佳企業管治及ESG大獎」，反映市場對ESG資訊的需求增加，藉以鼓勵企業採取措施，將企業管理及ESG要素融入企業策略及日常營運當中。

最後公會就企業管治實務議題提出多項建議，像以香港的家族企業為例，此類企業的獨立非執行董事的任期通常十分長，以致其董事會的獨立性受影響。因此企業委任首席獨立非執行董事，以負責與持份者溝通及滙報獨立非執行董事在年內的工作，均可令投資者及其他持份者對公司企業管治更有信心。

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記者：黃顯晴