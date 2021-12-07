【科技女股神】Cathie Wood本周三推ARK Transparency ETF　拓ESG新戰線

女股神、方舟投資創辦人Cathie Wood將於本周推出新ETF－ARK Transparency ETF（美：CTRU）。根據方舟投資網站，CTRU預計於周三（8日）開始交易，為Cathie Wood近三年第二隻新ETF上市。有別於以往ETF以科技創新為主題，CTRU雖然都投資不少科技股，但產品以ESG（環境、社會和治理標准）為主要主題。

Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫 僅兩成份股未落入熊市區間【下一頁】

ARK Transparency ETF將追蹤一個不包括酒類、銀行、博彩和油氣等行業的指數。在這個包含100家公司的指數中，一些最大的成份股是科技和消費類公司，例如英偉達（美：NVIDA）、Tesla（美：TSLA）和Nike（美：NKE）。據悉，Wood擬透過ARK Transparency ETF，尋求發掘對具有更高ESG投資需求。

Wood管理的方舟投資（Ark Investment Management）上一次發行的基金是ARK Space Exploration & Innovation ETF （美：ARKX），該基金於3月份時推出，是有記錄以來最大的首發基金之一。

不過，ARK系列ETF今年表現強差人意，ARK Innovation ETF（美：ARKK）剛創出2月份以來最差單周表現，下跌12.7%至超過1年以來的最低水平；該基金今年以來累跌近24%。另外，ARK Genomic Revolution ETF（美：ARKG）今年累挫37%，表現最差。

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