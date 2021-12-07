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【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身

科技 13:35 2021/12/07

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Galaxy S21 FE的外觀採用類似Galaxy S21的外型，前置鏡頭則採用「打孔屏」自拍鏡頭設計，機身則可能從金屬材質調整為塑膠設計。

三星（Samsung）平價輕旗艦Galaxy S21 FE新機曾一度傳出，因芯片荒而需要停產。而終在近日，終於有新消息了！三星日前錯手在阿聯酋官網的技術支援頁面，上載Samsung Galaxy S21 FE手機的圖片以及資料，三星也迅速發現問題並將其移除。外界預計，Galaxy S21 FE將於CES 2022期間亮相。

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外國科技網站SamMobile報道提到，三星阿聯酋官網的支援頁面，日前不小心上傳了Galaxy S21 FE的名字和機型照片。發現該網站的Evan Blass表示，三星所上載的是綠色機身版本的Galaxy S21 FE，產品編號為「SM-G990E/DS」，相信在阿聯酋上市的手機，將配備Exynos 2100處理器。從照片看來，Galaxy S21 FE的外觀採用類似Galaxy S21的外型，前置鏡頭則採用「打孔屏」自拍鏡頭設計，機身則可能從金屬材質調整為塑膠設計。

三星阿聯酋官網的支援頁面不小心上傳了Galaxy S21 FE的名字和機型照片。（Evan Blass Twitter圖片）

而綜合過往傳聞，Galaxy S21 FE將採用6.4吋、Full HD+解析度AMOLED屏幕，支援120Hz畫面更新率，最高搭載12GB記憶體與512GB儲存容量。前鏡頭搭載3200萬像素規格，背面主相機則搭載6400萬像素三鏡頭設計。電池容量則是4500mAh，支援15W有線快充。顏色方面則可能推出綠色、薰衣草色、奶油色與黑色4款配色選擇，預計最快在CES 2022期間亮相。

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責任編輯：曾曉汶

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