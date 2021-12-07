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【石Sir午市閒談】今日推介碧桂園服務｜中國燃氣、信義光能、安捷利實業、廣發証券、現代牙科最新部署

股市 12:30 2021/12/07

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恒生指數中午收報23690點，升340點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介碧桂園服務 （06098） ，另亦會分析中國燃氣 （00384） 、信義光能 （00968） 、安捷利實業 （01639） 、廣發証券 （01776） 、現代牙科 （03600） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股形勢*【按此速睇－附Time code】

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港股 碧桂園服務（06098） 中國燃氣（00384） 信義光能（00968） 安捷利實業（01639） 廣發証券（01776） 現代牙科（03600） 石鏡泉

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