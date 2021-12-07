拜登料警告普京 若入侵烏克蘭勢有嚴重經濟制裁

俄羅斯接連在接壤烏克蘭的邊境增加兵力部署，兩國局勢持續緊張。美國總統拜登將於周二（7日）與俄羅斯總統普京通電，討論有關烏克蘭問題。據悉，拜登將警告普京，一旦揮軍入侵烏克蘭，美國將對俄羅斯實施重大經濟制裁。

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拜登（Joe Biden）於周二與普京（Vladimir Putin）進行視像通話，商討烏克蘭局勢。美國一名高級政府官員周一（6日）表示，如果普京繼續在烏克蘭增加兵力，俄羅斯將面臨實質而嚴重經濟制裁。官員續指，拜登會向普京發出明確信息，若俄羅斯入侵烏克蘭，將付出真正代價。

美國有線新聞網絡（CNN） 引述多位美國政府官員指，當局正權衡具體制裁俄羅斯的經濟措施，包括針對普京核心圈子成員及俄羅斯能源生產商的新行動、以及不排除將切斷俄羅斯與全球使用的SWIFT 結算系統聯繫。俄羅斯目前嚴重依賴SWIFT 結算系統與全球各國進行交易，因此美國當局視此制裁為帶來嚴重影響的最終選擇。

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美國官員指出，拜登正與其他和俄羅斯有密切經濟關係的歐洲盟友討論，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將會共同採取行動，保持團結。不過，官員指歐洲盟友亦憂慮俄羅斯會報復，利用能源供應要挾。

根據最新美國情報，估計俄羅斯可能會在幾個月內對烏克蘭發動軍事攻勢，預料俄羅斯在俄烏接壤邊境結集多達17.5萬名士兵。美國官員未有正面回應，一旦俄羅斯出兵，美國會否採取直接軍事行動。

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責任編輯：郭麗明