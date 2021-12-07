  • 22°C
香港時間 : 20211207日 (二) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登料警告普京 若入侵烏克蘭勢有嚴重經濟制裁

環球社會熱點 12:06 2021/12/07

分享：

俄羅斯接連在接壤烏克蘭的邊境增加兵力部署，兩國局勢持續緊張。美國總統拜登將於周二（7日）與俄羅斯總統普京通電，討論有關烏克蘭問題。據悉，拜登將警告普京，一旦揮軍入侵烏克蘭，美國將對俄羅斯實施重大經濟制裁。

美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於周二與普京（Vladimir Putin）進行視像通話，商討烏克蘭局勢。美國一名高級政府官員周一（6日）表示，如果普京繼續在烏克蘭增加兵力，俄羅斯將面臨實質而嚴重經濟制裁。官員續指，拜登會向普京發出明確信息，若俄羅斯入侵烏克蘭，將付出真正代價。

美國有線新聞網絡（CNN） 引述多位美國政府官員指，當局正權衡具體制裁俄羅斯的經濟措施，包括針對普京核心圈子成員及俄羅斯能源生產商的新行動、以及不排除將切斷俄羅斯與全球使用的SWIFT 結算系統聯繫。俄羅斯目前嚴重依賴SWIFT 結算系統與全球各國進行交易，因此美國當局視此制裁為帶來嚴重影響的最終選擇。

俄烏邊境局勢再度緊張 美俄軍事首長通電 【下一頁】

美國官員指出，拜登正與其他和俄羅斯有密切經濟關係的歐洲盟友討論，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將會共同採取行動，保持團結。不過，官員指歐洲盟友亦憂慮俄羅斯會報復，利用能源供應要挾。

根據最新美國情報，估計俄羅斯可能會在幾個月內對烏克蘭發動軍事攻勢，預料俄羅斯在俄烏接壤邊境結集多達17.5萬名士兵。美國官員未有正面回應，一旦俄羅斯出兵，美國會否採取直接軍事行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效
今日
【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效
【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針
今日
【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針
【Omicron變種】英增90感染創新高 專家：未來每日恐破千
今日
【Omicron變種】英增90感染創新高 專家：未來每日恐破千
【北京冬奧】白宮 :不派官員出席京冬奧 美運動員可參賽
今日
【北京冬奧】白宮 :不派官員出席京冬奧 美運動員可參賽
美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業
今日
美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業

你可能感興趣

【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效
今日 12:28
【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效
【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針
今日 11:09
【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針
【Omicron變種】英增90感染創新高 專家：未來每日恐破千
今日 10:43
【Omicron變種】英增90感染創新高 專家：未來每日恐破千
外交 軍事 拜登 普京 俄羅斯 制裁 烏克蘭 美國

上一篇文章

特朗普新社交平台成功集資78億 合併公司曾被調查（第二版）

下一篇文章

【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
【輝瑞疫苗】第3針打強生免疫反應強烈 溝針保護力更佳
【輝瑞疫苗】第3針打強生免疫反應強烈 溝針保護力更佳
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間13:00）
【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種
【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種
【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種
【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種
【澳洲疫情】昆士蘭州提前開放邊境 下周一生效
【澳洲疫情】昆士蘭州提前開放邊境 下周一生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款