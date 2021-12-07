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【中港通關】林鄭預告與商界洽通關配額+Omicron憂慮淡化　國泰航空股價彈6%

股市 12:00 2021/12/07

分享：

【中港通關】林鄭預告與商界洽通關配額+Omicron憂慮淡化　國泰航空股價反彈

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，香港與內地免隔離檢疫通關協商取階段成果，雖然目前無中港通關時間表，但林鄭月娥預告中港通關初期會設配額制，優先考慮逼切需要進入內地人士如商務、公務需要，未特別提及探親需要。另外，市場對Omicron新冠變種病毒引發封城的憂慮減少，航空股造好，國泰航空 （00293） 最新升6%，暫報6.55元。

中資航空股早市也大升，中國國航 （00753） 、南方航空 （01055） 升7%，中國東方航空 （00670） 升5%。

國泰航空據報爆機師離職潮 國泰認炒機師事件影響士氣，可見【下一頁】

林鄭月娥稱，相關局長今日起會接觸過往屬於豁免組別人士，即獲港府認定為有一定經濟、業務、商務、公務需要進入內地，待有配額後優先處理。她解釋，相關人士仍需自己爭取配額，做法與回港易、來港易做法相似。

她續稱，各政策局編成優先群組，期望能爭取部分配額予其他有逼切需要人士，但配額視乎商務客餘下配額數量。雖然「港康碼」12月10日可網上申請，她認為，因設有配額制下，沒有迫切需要的市民不必急於首日申請港康碼。

航空相關文章，可留意【航空告急】專頁

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港股 林鄭月娥 行政會議 航空股 國泰航空 國泰航空（00293） 南方航空（01055） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753）
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