【網絡安全】LINE Pay 13萬宗交易資料外洩　日、台及泰用戶受影響

▲ LINE Pay官方坦言，約13.3萬宗交易資訊一度被上傳到網路上公開，受影響的包括：日本、台灣及泰國用戶。

通訊軟件LINE旗下的手機行動支付LINE Pay近日驚爆出現嚴重安全問題！LINE Pay官方於日本官網坦言，約13.3萬宗交易資訊一度被上傳到網路上公開，受影響的包括：日本、台灣及泰國用戶。LINE Pay表示，經調查後，發現是一名LINE集團員工所發佈的，相關資訊目前已刪除，未對用戶私隱權造成損害。

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據日本媒體《共同社》與《中央社》報道，LINE Pay外洩的交易資料是從2020年12月26日到2021年4月2日期間，用戶的交易日期與金額、用戶與加盟店識別碼等都被外洩。LINE Pay表示，一名LINE員工在軟件開發平台GitHub發布有關用戶參與特定營銷活動的相關資訊。LINE強調，外洩的資訊並沒有包含：姓名、地址、電話、信用卡號碼、銀行帳戶等。

LINE Pay已對是次事故致歉，並表示已將洩漏的檔案在網站上刪除，並進一步通知用戶。據稱，全球外洩的資料共13萬3,484宗交易，其中5萬1543宗是來自日本用戶、台灣與泰國則有8萬1941宗交易遭外洩，而這些外洩的資訊曾被存取11次。

針對是次事故，LINE Pay強調將會對處理用戶數據的員工，進行更完善的培訓，並盡最大努力防止此類事件再次發生，盡力保護用戶數據安全。同時也請用戶注意，LINE不會就其他問題或相關措施聯繫用戶，應小心留意任何可能假冒來自LINE的訊息。

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責任編輯：曾曉汶