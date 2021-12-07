【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效

美國新冠肺炎Omicron變種病毒確診數目有增加趨勢，有專家指當地或已出現社區傳播。美國紐約市早前已強制要求所有政府職員接種新冠疫苗，周一（6日）擴大強制疫苗接種要求，所有私人企業員工亦需在年底前，接種最少1劑新冠疫苗。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，為應對冬季預期確診病例激增，強制所有私人企業僱員接種疫苗。新措施將影響18.4萬間企業，旗下員工將需在12月27日前最少接種1劑疫苗，當局亦不允許員工選擇定期接種檢測取代接種。

白思豪表示，Omicron變種帶來額外挑戰，民眾在冬天會更多假期聚會，當局決定首先採取措施阻止疫情發展。白思豪透露，紐約市將於12月15日發布指引，屆時會提供更多實施及執法資訊。他亦已和侯任市長亞當斯（Eric Adams）協商政策。

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美國聯邦法院早前暫緩10個州份醫護人員強制接種疫苗命令，白宮同日表示聯邦機構可延遲解僱未能達至接種要求僱員。紐約市法律顧問Georgia Pestana表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府遇到的問題並不適用於紐約市，衛生官員有權頒布命令保護公眾健康。

紐約市亦要求從12月27日起，所有12歲或以上人士進入餐廳、健身室等場所需出示完成接種證明文件。白思豪亦表示，5至11歲兒童亦需從12月14日起，出示已接種1劑疫苗證明文件才能進入上述場所，或參加體育活動等高風險課外活動。

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責任編輯：李俊儀