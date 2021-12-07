【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針

臨近聖誕節，即使新冠肺炎仍在全球肆虐，西班牙仍有不少人如常舉辦慶祝派對。日前有近70名西班牙的醫院員工參加派對後集體確診，他們全數在參加前已接種第3針疫苗及做快速檢測，政府正嘗試追溯源頭。

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安達盧西亞（Andalusia）地區政府周一（6日）表示，68名來自位於馬拉加（Malaga）的大學醫院醫護人員確診。當地衛生部門指68人於上周三（1日）出席一個共173人參與的聖誕派對，目前正調查感染來源。

衛生部官員透露，68名確診者事前已做快速檢測，已完成第3針接種，而且所有人症狀輕微。另有消息指出，感染來源可能醫院員工的大型聚餐。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）提醒民眾，聖誕節期間要持續做好防疫，不可掉以輕心。安達盧西亞衛生部門建議所有公私營醫院的醫護，不要參與任何聖誕派對。

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責任編輯：吳漢培