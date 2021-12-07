【Omicron變種】英增90感染創新高 專家：未來每日恐破千

全球多國已經發現新冠肺炎變種病毒Omicron感染個案，英國即使已收緊防疫，相關確診仍持續上升。英國政府日前公布單日新增90宗Omicron感染，但倫敦大學的專家認為英國Omicron疫情被低估，可能出現每日相關確診增加破千人。

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英國健康安全機構（Health Security Agency）周一（6日）公布最新Omicron感染人數，錄得創新高90人，累計感染者達336人。同時，全英單日新增逾5萬人確診新冠，另有41宗新冠死亡。

倫敦大學遺傳學研究所（University College London Genetics Institute）所長巴盧（Francois Balloux）教授認為，Omicron變種在英國傳染度迅速，有關確診可能在每3至4日便翻倍，估計現時只是Omicron疫情的1%，未來每日會有500至1,000宗新確診。

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巴盧推算，以目前Omicron變種傳播速度，英國將迎接新一波爆發，確診人數恐怕會十分多。巴盧直言，現時情況對國民保健服務（NHS）相當不理想，只能寄望疫苗發揮作用，避免更多人出現重症，減輕NHS壓力。

不過，巴盧亦指出即使確診者多數症狀輕微，但由於人數眾多，只要部分人不幸病情加重，NHS仍然面臨重大威脅。

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責任編輯：吳漢培