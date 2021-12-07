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【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠

商業 10:32 2021/12/07

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合味道紀念館香港（紀念館）將於12月9日至14日，首辦「日清美味BUY & TRY」。

年尾又到，又是商店促銷的季節。合味道紀念館香港（紀念館）將於12月9日至14日，首辦「日清美味BUY & TRY」，以優惠價給市民試食入貨。

是次推廣的優惠，有超過80款日清食品，包括即食麵、杯麵、烏冬、零食以及新鮮沙律菜等。日清更羅列「十大必選BUY & TRY」，並設有試食的優惠價。

【一田】一田百貨荃灣店翻新設4大專區　同場加映「Donald Duck and Friends期間限定店」

十大必選BUY & TRY
排名 款式 優惠價
1 出前一丁即食麵（各款口味） $30/10包
2 合味道杯麵（各款口味） $25/4杯
3 出前一丁北海道小麥粉即食麵（5包裝） $20/袋
4 亞洲系列韓辣味（湯麵／撈麵） $10/袋
5 日清冷凍北海道小麥粉烏冬（3個） $15/袋
6 日清穀物麥片40克（各款口味） $20/3包
7 日清新鮮沙律菜80-100克（各款口味） $25/2包
8 出前一丁 棒丁麵 及 棒烏冬 $45/5包
9 日清湖池屋激辣魔薯香辣味（25克） $10/3包
10 日清思樂都玉米片可可脆批（49克） $20/3盒

同時設有多款30元或以下的指定推介，例如10元3包日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片（25克）、20元3包日清穀物麥片（40克）或玉米片可可脆批、20元一袋出前一丁北海道小麥粉即食麵（5包裝）、25元4杯合味道杯麵，以及30元10包出前一丁即食麵等。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

另外，場內設有三大工作坊，如我的合味道工作坊、出前一丁工作坊。但須於網上預約並付款參加服務。

【聖誕商機】聖誕臨近紛推優惠　零售商戶：不擔心變種病毒

責任編輯：馬意文

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