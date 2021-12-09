【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）

▲ 商湯集團招股 孖展緊貼追蹤

主打人工智能軟件的商湯集團 （新上市編號：00020） 12月7日至10日招股，全球發售15億股，集資最多59.85億元。在近期新股市道淡風下，商湯集團孖展認購反應慢熱，綜合多間券商數據顯示，商湯集團最新錄得約30.5億元孖展，若以公開發售部分集資近5.99億元計算，目前錄4.1倍超購。

商湯集團招股詳情

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*商湯集團 （00020） 新股上市抽唔抽* 【按此速睇】

據券商資料，富途暫借出15.38億元孖展，耀才借出7億元，輝立證券借出4.1億元，華泰國際借出1.39億元，華盛證券借出1.2億元。

公開認購孖展招股慢熱之際，市場消息指，商湯集團國際配售已經錄得超額認購。

有機構投資者曾對上市後股價表現有憂慮，因商湯集團招股書中曾列出，所有主要首次公開發售前投資者，將保留上市時投資的至少50%，即不計基石投資者，其他公開發售前的投資者只有至少五成股份受禁售期限制。據本報了解，商湯集團的所有上市前投資者，均已經同意更加嚴格的鎖定要求，除若干特殊情況外，全數股份在上市後都將鎖定六個月。

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記者：梁安琪