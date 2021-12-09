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【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）

新股IPO 18:29 2021/12/09

分享：

商湯集團招股 孖展緊貼追蹤

主打人工智能軟件的商湯集團 （新上市編號：00020） 12月7日至10日招股，全球發售15億股，集資最多59.85億元。在近期新股市道淡風下，商湯集團孖展認購反應慢熱，綜合多間券商數據顯示，商湯集團最新錄得約30.5億元孖展，若以公開發售部分集資近5.99億元計算，目前錄4.1倍超購。

商湯集團招股詳情

    點擊圖片放大
    +2

*商湯集團 （00020） 新股上市抽唔抽* 【按此速睇】

據券商資料，富途暫借出15.38億元孖展，耀才借出7億元，輝立證券借出4.1億元，華泰國際借出1.39億元，華盛證券借出1.2億元。

公開認購孖展招股慢熱之際，市場消息指，商湯集團國際配售已經錄得超額認購。

有機構投資者曾對上市後股價表現有憂慮，因商湯集團招股書中曾列出，所有主要首次公開發售前投資者，將保留上市時投資的至少50%，即不計基石投資者，其他公開發售前的投資者只有至少五成股份受禁售期限制。據本報了解，商湯集團的所有上市前投資者，均已經同意更加嚴格的鎖定要求，除若干特殊情況外，全數股份在上市後都將鎖定六個月。

商湯集團0020起招股 入場費4030.2元、引入9基投，可見【下一頁】

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】上海復旦建議上海華岭IPO及赴京交所上市

記者：梁安琪

港股 商湯科技（00020） 配售 集資 孖展 IPO

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