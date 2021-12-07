【內房危機】富力售廣州機場綜合物流園30%權益　套現近13億人幣還債

再有內房出售資產套現，富力地產 （2777） 公布，出售廣州國際機場富力綜合物流園30%之權益，完成後將不再持有任何權益。富力估計，公司將自出售事項收取現金付款約12.63億元人民幣。富力地產估計將不會就出售事項錄得重大收益或虧損。

富力地產現升約3%，最新報4.04元，成交額1380萬元。

標普料富力地產未來12個月流動性仍持續緊張【下一頁】

出售為履行財務承擔

所得款項淨額用於降低負債水平及用作集團一般營運資金。富力指出，所得現金資源將協助集團處理其最近到期債務，包括但不限於離岸優先票據。集團正致力於產生足夠的離岸現金流，以履行其離岸財務承擔。出售事項為集團為履行其財務承擔而需實現的數個里程碑之一。然而，並無保證集團將能夠按計劃完成該等里程碑，可能對集團的離岸流動資金產生不利影響。

物業位於廣州國際機場富力綜合物流園，位於廣州市花都區華東縣，佔地1,470畝，計劃總建築面積為超過120萬平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約89萬平方米，並配套設施亦已落成。未開發的倉庫淨用地面積約210畝。

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