【港股市況】恒生指數高開355點　阿里巴巴報復式反彈升逾8%（不斷更新）

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【內房危機】富力售廣州機場綜合物流園30%權益 套現近13億人幣還債
美股大幅反彈，道指升646點。中概股普遍回升，恒生指數開報23704點，升355點。恒生科技指數升2.1%，報5846點。阿里巴巴 （09988） 報復式反彈，股價高開逾8%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。
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即市走勢︰
【09：57】【內房危機】富力售廣州機場綜合物流園30%權益 套現近13億人幣還債
【09：51】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升8%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 逆市跌0.1%。
【09：50】本港銀行股普遍逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.6%；渣打 （02888） 跌0.1%；恒生 （00011） 跌近1%。
【09：46】京東 （09618） 股價逆市向下，最新跌3%，低見295.8元。
【09：45】恒指開市後升幅收窄，最新升約250點，於23600點水平爭持。
【09：41】濠賭股向好，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升2%。另外，永利 （01128） 升1%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升2%。
【周焯華受查】傳永利澳門要求所有貴賓廳今月20日撤走 避免賭牌續期前節外生枝
【09：39】中遠海控 （01919） 公布建議股東批准授予回購A股和H股的一般授權，股價升7%，高見15.2元。
【09：36】Bitcoin比特幣重上50000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾4%；美圖 （01357） 升0.6%。
【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平
【09：34】香港探索科技 （01137） 股價止跌，反彈近半成，高見8.06元。
【09：31】內房向好，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾4%；融創 （01918） 升一成。另一方面，宣布配股的世茂 （00813） 跌逾5%，破底低見8.24元；龍光 （03380） 跌逾8%。
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【內房危機】碧桂園部分贖回2023年到期債券 未償還本金額30億元
【09：26】東岳 （00189） 發盈喜，股價高開半成。
【氫能概念股】東岳發盈喜、首11個月多賺1.9倍 製冷劑等產品需求提升
【09：23】恒大系反彈，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 高開半成；恒大物業 （06666） 升逾4%。恒大發公告指，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會。
【恒大3333】恒大：設立風險化解委員會 許家印擔任主席 成員包括越秀、中國信達等高層
【09：21】恒生指數開報23704點，升355點。恒生科技指數升2.1%，報5846點。阿里巴巴 （09988） 報復式反彈，股價高開逾8%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。
【09：13】期指開報23719點，升387點或1.7%。
【08：41】恒指黑期升約346點，報23688點；道指期貨升29點，報35256點。
【07：48】【配股潮】世茂折讓8.5%配股 淨籌11.7億還債
【07：45】【新股IPO】商湯科技0020今日起招股 入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【07：45】【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍 一手中籤率47%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報23735點，升385點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。
【07：30】投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。
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責任編輯︰梁浩碩