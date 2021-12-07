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【港股市況】恒生指數升約300點　阿里巴巴報復式反彈9%、小米逆市破底（不斷更新）

股市 11:30 2021/12/07

分享：

港股市況不斷更新

美股大幅反彈，道指升646點。中概股普遍回升，恒生指數開報23704點，升355點。恒生科技指數升2.1%，報5846點。阿里巴巴 （09988） 報復式反彈，股價高開逾8%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：30】上證半日升0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌1.4%。

【11：13】折讓8.5%配股的世茂 （00813） 股價今早破底低見8.24元後，最新倒升近2%，高見9.15元。

【11：13】海關總署公布，按美元計，中國11月出口按年增加22%，進口按年增31.7%，勝預期。按人民幣計，中國11月出口按年增16.6% ，中國11月進口按年增26% ，亦勝預期。

【11：11】濠賭股升幅擴大，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升近5%。

【11：07】恒指升約330點，報23679點。

【11：07】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾9%，高見123.1元，成交38.6億元。

【11：06】【反壟斷】北京市監局發展研究中心發布《平台經濟領域反壟斷合規指引》

【11：01】恒指最新升近300點，報23642點，升293點；科指升1.7%，報5825點。

【10：52】易居 （02048） 升17%，高見2.3元，成交1.6億元。

【10：44】比亞迪 （01211） 最新轉跌近0.1%，報283.8元，今早曾高見292元。

【10：36】【中概股反彈】阿里巴巴9988曾升9%　ADS創2017年最大單日漲幅

【10：30】恒大系升幅收窄，恒大 （03333） 升幅最新收窄至3%；恒大汽車 （00708） 升逾2%；恒大物業 （06666） 升逾1%。

【10：21】電力股逆市向下，潤電 （00836） 跌近3%；龍源電力 （00916） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌近0.5%。

【10：16】航空股造好，國泰 （00293） 升逾3%；內航股東航 （00670） 升逾3%；南航 （01055） 升逾4%；國航 （00753） 升半成。

【10：11】大市升幅收窄至不足200點，報23547點，升197點。

【10：10】小米 （01810） 跌幅擴大至2%，破底低見18.66元。

小米科技（武漢）有限公司發生工商變更，法定代表人由雷軍變更為曾學忠，同時雷軍退出執行董事兼總經理職位。

【10：01】吉利 （00175） 靠穩，升0.2%。

【吉利175】吉利11月銷量按年跌1成、全年達標無望　新能源車銷量創新高、極氪001交付2211部

【09：57】【內房危機】富力售廣州機場綜合物流園30%權益　套現近13億人幣還債

【09：51】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升8%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 逆市跌0.1%。

【09：50】本港銀行股普遍逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.6%；渣打 （02888） 跌0.1%；恒生 （00011） 跌近1%。

【09：46】京東 （09618） 股價逆市向下，最新跌3%，低見295.8元。

【09：45】恒指開市後升幅收窄，最新升約250點，於23600點水平爭持。

【09：41】濠賭股向好，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升2%。另外，永利 （01128） 升1%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升2%。

【周焯華受查】傳永利澳門要求所有貴賓廳今月20日撤走　避免賭牌續期前節外生枝

【09：39】中遠海控 （01919） 公布建議股東批准授予回購A股和H股的一般授權，股價升7%，高見15.2元。

【09：36】Bitcoin比特幣重上50000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾4%；美圖 （01357） 升0.6%。

【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後　重上50000美元水平

【09：34】香港探索科技 （01137） 股價止跌，反彈近半成，高見8.06元。

【09：31】內房向好，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾4%；融創 （01918） 升一成。另一方面，宣布配股的世茂 （00813） 跌逾5%，破底低見8.24元；龍光 （03380） 跌逾8%。

【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金

【內房危機】碧桂園部分贖回2023年到期債券　未償還本金額30億元

【內房配股潮】龍光折讓近一成配股籌近12億元

【09：26】東岳 （00189） 發盈喜，股價高開半成。

【氫能概念股】東岳發盈喜、首11個月多賺1.9倍　製冷劑等產品需求提升

【09：23】恒大系反彈，中國恒大 （03333） 升逾6%；恒大汽車 （00708） 高開半成；恒大物業 （06666） 升逾4%。恒大發公告指，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會。

【恒大3333】恒大：設立風險化解委員會　許家印擔任主席　成員包括越秀、中國信達等高層

【09：21】恒生指數開報23704點，升355點。恒生科技指數升2.1%，報5846點。阿里巴巴 （09988） 報復式反彈，股價高開逾8%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：13】期指開報23719點，升387點或1.7%。

【08：41】恒指黑期升約346點，報23688點；道指期貨升29點，報35256點。

【07：48】【配股潮】世茂折讓8.5%配股　淨籌11.7億還債

【07：45】【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）

【07：45】【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍　一手中籤率47%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23735點，升385點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】阿里巴巴美股止跌　商湯科技今起招股引入9基投

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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