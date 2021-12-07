【港股市況】恒指黑期升約346點、道指期貨升29點　阿里巴巴ADR較港高近7%（不斷更新）

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【美股焦點】英特爾據報擬將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye上市 盤後升逾7%
美股大幅反彈，道指升646點。中概股普遍回升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開385點，恒指料開報23735點。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。
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即市走勢︰
【09：13】期指開報23719點，升387點或1.7%。
【08：41】恒指黑期升約346點，報23688點；道指期貨升29點，報35256點。
【07：48】【配股潮】世茂折讓8.5%配股 淨籌11.7億還債
【07：45】【新股IPO】商湯科技0020今日起招股 入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【07：45】【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍 一手中籤率47%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報23735點，升385點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。
【07：30】投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。
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責任編輯︰梁浩碩