  • 19°C
香港時間 : 20211207日 (二) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約346點、道指期貨升29點　阿里巴巴ADR較港高近7%（不斷更新）

股市 09:13 2021/12/07

分享：

港股市況不斷更新

美股大幅反彈，道指升646點。中概股普遍回升，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開385點，恒指料開報23735點。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報23719點，升387點或1.7%。

【08：41】恒指黑期升約346點，報23688點；道指期貨升29點，報35256點。

【07：48】【配股潮】世茂折讓8.5%配股　淨籌11.7億還債

【07：45】【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）

【07：45】【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍　一手中籤率47%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23735點，升385點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.98元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報455.98元，較港收市價高8.18元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.53元，較港收市價高7.83元或近7%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市9點半】阿里巴巴美股止跌　商湯科技今起招股引入9基投

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 中國概念股 恒生指數

下一篇文章

【美股焦點】英特爾據報擬將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye上市　盤後升逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款