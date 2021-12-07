  • 19°C
香港時間 : 20211207日 (二) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後　重上50000美元水平

股市 08:22 2021/12/07

分享：

【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後　重上50000美元水平

比特幣（Bitcoin）周末曾「閃崩」，一度跌至42000美元水平，比特幣價格最新重上至50000美元，截至周二早上8時10分，比特幣報50480美元，24小時升2.5%，市值9538億美元。另外，以太幣報4344美元，升近4%；狗狗幣報0.177891美元，升6.3%。

分析認為，比特幣價格若開始上升，下一個關鍵水平將是100天線，現約54500美元水平；至於任何拋售都可能在200天線46300美元附近獲得支持，下一級支持則是4萬美元。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，加密貨幣自2020年新冠疫情大流行低點以來的強勢反彈，部分是由於系統充斥著過量流動性，自聯儲局表示有意以更大力度減少流動性以來，加密貨幣近期下跌，應被視為其他資產類別的警告信號。

今年以來，比特幣價格累升74%。

【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢　總統：比特幣比黃金更保值

【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

【Bitcoin】Pokémon Go開發商夥Fold推新AR遊戲　唔捉精靈變捉比特幣？

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【港產獨角獸】WeLab收購印尼銀行融資19億元　有信心匯立銀行虧損今年見頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯科技0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款