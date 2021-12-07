▲ 【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平

比特幣（Bitcoin）周末曾「閃崩」，一度跌至42000美元水平，比特幣價格最新重上至50000美元，截至周二早上8時10分，比特幣報50480美元，24小時升2.5%，市值9538億美元。另外，以太幣報4344美元，升近4%；狗狗幣報0.177891美元，升6.3%。

分析認為，比特幣價格若開始上升，下一個關鍵水平將是100天線，現約54500美元水平；至於任何拋售都可能在200天線46300美元附近獲得支持，下一級支持則是4萬美元。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，加密貨幣自2020年新冠疫情大流行低點以來的強勢反彈，部分是由於系統充斥著過量流動性，自聯儲局表示有意以更大力度減少流動性以來，加密貨幣近期下跌，應被視為其他資產類別的警告信號。

今年以來，比特幣價格累升74%。

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責任編輯︰梁浩碩