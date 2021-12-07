【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（附Time code）

人行降準向市場釋放逾萬億貨金，對港股有利好作用有多大？尋找受惠股又應該點揀？泰豐東方管理基金經朱今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。

Time code：

00：00 - 大市焦點速覽 留意港股能否維持高開高走格局

01：32 - 歐美股市造好 蘋果股價再創新高

03：05 - 市場消息多：人行降準、美國通脹數據、儲局收水步伐

03：36 - 元宇宙概念股回調 是否吸納時機？

08：19 - 明年首季投資主題有哪些？談加息概念、高估值股份

12：11 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

13：01 - 人行降準對港股大市有沖喜作用嗎？

19：10 - 港股早段市況速報 恒指高開355點

19：40 - ET個股推介：招商局港口 （00144）

20：32 - 「房住不炒」不再？對內房股有何啟示

28：10 - 港股開市市況速報

28：22 - 阿里巴巴 （09988） 重組 股價前景如何？

35：05 - 觀眾問股：港交所 （00388） 沒有貨在手，中綫可看好？

40：12 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可收集作長綫持有？

43：40 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 打算買入長期持有收息，有哪些地方要注意？哪個價位買貨好

46：50 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 26元有貨守不守好？

50：04 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 160元有貨，再買選比亞迪還是小鵬汽車 （09868） 好？

54：32 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 買賣策略 正股以外的選擇

58：36 - 觀眾問股：快手 （01024） vs嗶哩嗶哩 （09626） 比較

01：02：24 - 觀眾問股：Nvidia（NVDA）現價可買入嗎？

01：08：50 - 觀眾問股：Crypto／Bitcoin ETF買得過嗎？

01：12：52 - 港股開市後早段市況速報

01：14：23 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》【按此速睇- 附time code】*

*晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇*