【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:15 2021/12/07 分享： 人行降準向市場釋放逾萬億貨金，對港股有利好作用有多大？尋找受惠股又應該點揀？泰豐東方管理基金經朱今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 *重溫上日《ET開市直擊》【按此速睇- 附time code】* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？（附time code） 2021/12/06 【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 2021/12/03 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（附time code） 2021/12/03 【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/12/02 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 2021/12/02 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 受惠股 降準 中國人民銀行 港股 股票