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【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:15 2021/12/07

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人行降準向市場釋放逾萬億貨金，對港股有利好作用有多大？尋找受惠股又應該點揀？泰豐東方管理基金經朱今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好開市準備。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》【按此速睇- 附time code】*

欄名 : ET開市直擊

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