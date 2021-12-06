▲ 【啟德地皮】遠東發展以33.8億出售部分啟德體育園商業地予中電作新總部 每呎作價1.94萬

遠東發展 （00035） 宣布，以33.8億元向中電 （00002） 出售鄰近啟德體育園地皮的辦公室部分，涉約建築面積17.43萬平方呎，料每呎作價1.94萬元。

遠東發展稱，今次交易涉及九龍承啟道鄰近啟德體育園地皮（新九龍內地段第6607號），建築面積合共34.44萬平方呎，當中17.43萬平方呎為辦公室部分及16.55平方呎為酒店部分。

2019年以樓面地價僅7,100元投得

遠東早在2019年8月以24.4億元擊敗10多位對手投得上述地皮，每平方呎樓面地價僅7,100元。

遠東發展認為，出售事項將變現該地塊及該發展項目之價值；使出售事項所得收益得以變現及資本可循環投資；及增加流動資金及減少資產負債淨額。

預期進一步公平值收益約5億元將於完成時確認

上述地皮的公平值收益約4.38億元已於9月底的未經審核財報確認，預期進一步公平值收益約5億元將於完成時確認。

根據未經審核財務資料，地皮的辦公室部分截至9月底的賬面值為19.23億元，但值得留意是，中電要求附加設計的額外成本及對現有辦公室部分設計的更改，將加入至將由中電支付之代價，作為完成後調整之一部分。

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編輯：李哲毅