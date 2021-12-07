【開市9點半】阿里巴巴美股止跌　商湯科技今起招股引入9基投

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【ET開市直擊】人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離（歡迎到本節目留言區即時交流）
阿里巴巴 （09988） 美股隔晚爆上，阿里巴巴預測市盈率跌至13倍反映過份憂慮，中概股拋售的恐慌情緒或暫止。人行昨宣布全面降準，料對投資情緒有所提振。內房方面，恒大 （03333） 設立風險化解委員會，陸續有內房配股集資，昨世茂 （00813） 及龍光 （03380） 齊齊宣布配股。
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港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半