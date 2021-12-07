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【開市9點半】阿里巴巴美股止跌　商湯科技今起招股引入9基投

股市 06:45 2021/12/07

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阿里巴巴 （09988） 美股隔晚爆上，阿里巴巴預測市盈率跌至13倍反映過份憂慮，中概股拋售的恐慌情緒或暫止。人行昨宣布全面降準，料對投資情緒有所提振。內房方面，恒大 （03333） 設立風險化解委員會，陸續有內房配股集資，昨世茂 （00813） 及龍光 （03380） 齊齊宣布配股。

焦點新聞：

1.【人行降準】摩根資管朱超平：降準可能提振投資情緒　繼續部署長線主題

2.【恒大3333】恒大：設立風險化解委員會　許家印擔任主席　成員包括越秀、中國信達等高層

3.【內房危機】世茂集團擬折讓8.5%配股籌近12億元　用於還債

4.【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）

5.【生物科技股】啟明醫療急挫兩成後　宣布擬斥最多2.5億元回購

6.【2022展望】建銀國際：料恒指明年22000至28600點波動　薦十大焦點股

7.【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」籲超配互聯網等三板塊　MSCI中國指數料升13%

8.【港交所388】港交所據報紐約設辦事處　受惠中概股加快回流、逆市升3%

9.【NVDA】Nvidia黃仁勳上周三減持44萬股、套現1.4億美元　同日以折讓99%行使購股權

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 美股 中國恒大（03333） 恒大 降準 中國概念股 龍光 阿里巴巴 配股 阿里巴巴－SW（09988）

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