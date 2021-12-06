【中概股風暴】阿里巴巴美股爆升7%　預測市盈率跌至13倍反映過份憂慮？

▲ 阿里巴巴預測市盈率跌至13倍

中概股腹背受敵，同時受到中美雙方的監管壓力。阿里巴巴 （09988） 股價周一再挫5.6%，收報112.7元。據彭博數據，按阿里巴巴港股周一收市價，明年預測市盈率跌至僅13倍水平，較去年8月高見30倍大幅下跌，已是近3年來最低的估值水平，市場是否過份憂慮？

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美國證交會（SEC）新規要求中國企業提供審計底稿檢查，否則於3年內除牌，且要證明不受中國政府控制或擁有。市場憂慮在美國上市的中概股有退市風險，觸發大規模拋售潮。

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1. 除牌最快2024年

市場對此是否過慮？首先，中概股要連續3年沒法提供審計底稿檢查，才會被除牌。高盛認為，強制退市的最早時間是2024年上半年，而3年的過渡期為雙方監管機構提供了一個可能制定解決方案的窗口，雙方過往也有討論聯合調查等的方案，但在內地數據安全關注度顯注上升的情況下，尚未達成共識。

2. 美國投資者可買入港股

第二，即使阿里巴巴在2024年要強制從美國退市，美國投資者未來是否不能再持有？高盛統計，阿里巴巴前20名機構持有者，合計持有21%的阿里股份，主要是具全球影響力的大型國際投資者，可以決定在ADR抑或港股市場持有中國股票。該行認為，即使在美國投資者強制清算或限制投資ADR的情況下，大多數美國投資者仍然可以通過買入港股，保持對這些股票的敞口。

3. 中概股早有後備方案

事實上，不少中概股已有後備方案，如來港第二上市甚至雙重第一上市。阿里巴巴於2019年回港第二上市，股東亦持續搬貨到港股市場，據中央結算持股紀錄（CCASS），截至上周五，阿里港股的流通股數達108.25億股，佔已發行股份49.91%，按年大增逾20個百分點。

就此看來，市場對中概股退市風險可能過慮，投資者可能要考慮的是，阿里目前13倍的預測市盈率，是反映了中概股恐慌情緒，還是阿里基本面轉差了。

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記者：區嘉俊