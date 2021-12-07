▲ 【獨家專訪】李家傑化身X教授 接掌港華推動年輕人做地球拯救隊 「我的同事是super hero」

氣候暖化問題刻不容緩，恒地 （00012） 主席李家傑毅然接掌港華智慧能源 （01083） ，推動碳中和。李家傑接受本報獨家專訪時解釋，地球正面對大災難，各種物種都面臨滅絕危機，希望推動同事及年輕人組成拯救隊，保存現在的地球，並為下一代建立更美好的生活環境。

「希望有份參與解決這個大災難的同事都可以好驕傲地對下一代說，爸爸或媽媽是super hero（超級英雄），幫地球做了好多好事。」

「我不是超級英雄，最多是漫畫變種特攻（X-Men）內的X教授，賦能支持碳中和。」

李家傑指，港華在推動碳中和賽道上有5大皇牌︰40萬工商用戶是集團的舊客戶，集團只需在已簽約的30個工業智慧園區內向這些舊客戶額外提供太陽能，毋須費力尋找新客戶；集團內地已有約5萬員工，推新業務時不用增聘人手，故經營效率相對其他公司更高，智慧園區的內部回報率至少10%。

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李家傑：氫電池成本低於鋰電池

碳中和概念近年才興起，李家傑卻早於4年多前，已着手部署儲能及芯片兩大業務。李家傑看中氫氣的環保及高性能特點，與史丹福大學教授共同研發新型鎳氫氣電池生產線，「氫電池成本低於鋰電池，而且適合多個場景使用。」為擴大氫氣使用，集團將與本港巴士公司合作，在港推出氫氣巴士。

李家傑強調，集團研發的芯片是節能芯片，故芯片研發上首要是慳電，其次才注重其運算能力，目前正與合作夥伴共同研究，預期可在數據中心應用。

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