  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨家專訪】李家傑化身X教授　接掌港華推動年輕人做地球拯救隊　「我的同事是super hero」

10:10 2021/12/07

分享：

【獨家專訪】李家傑化身X教授　接掌港華推動年輕人做地球拯救隊　「我的同事是super hero」

氣候暖化問題刻不容緩，恒地 （00012） 主席李家傑毅然接掌港華智慧能源 （01083） ，推動碳中和。李家傑接受本報獨家專訪時解釋，地球正面對大災難，各種物種都面臨滅絕危機，希望推動同事及年輕人組成拯救隊，保存現在的地球，並為下一代建立更美好的生活環境。

「希望有份參與解決這個大災難的同事都可以好驕傲地對下一代說，爸爸或媽媽是super hero（超級英雄），幫地球做了好多好事。」

李家傑為下一代誓做「超給力爸爸【下一頁】

「我不是超級英雄，最多是漫畫變種特攻（X-Men）內的X教授，賦能支持碳中和。」

李家傑指，港華在推動碳中和賽道上有5大皇牌︰40萬工商用戶是集團的舊客戶，集團只需在已簽約的30個工業智慧園區內向這些舊客戶額外提供太陽能，毋須費力尋找新客戶；集團內地已有約5萬員工，推新業務時不用增聘人手，故經營效率相對其他公司更高，智慧園區的內部回報率至少10%。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

李家傑：氫電池成本低於鋰電池

碳中和概念近年才興起，李家傑卻早於4年多前，已着手部署儲能及芯片兩大業務。李家傑看中氫氣的環保及高性能特點，與史丹福大學教授共同研發新型鎳氫氣電池生產線，「氫電池成本低於鋰電池，而且適合多個場景使用。」為擴大氫氣使用，集團將與本港巴士公司合作，在港推出氫氣巴士。

李家傑投資擁氫氣電池技術公司EnerVenue【下一頁】

李家傑強調，集團研發的芯片是節能芯片，故芯片研發上首要是慳電，其次才注重其運算能力，目前正與合作夥伴共同研究，預期可在數據中心應用。

相關文章：【芯片大戰】灣區半導體產業集團成立　李家傑：解決本土芯片產能不足問題

相關文章：【四叔李兆基】恒地李家傑：父親身體很好　對恒地投得地王「笑到見牙唔見眼」

港股 港華燃氣（01083） 恒基地產（00012） ESG 可持續發展 碳中和 太陽 地球 晶片 李家傑

下一篇文章

【獨家專訪】李家傑親睹冰川消失　為下一代誓做「超給力爸爸」　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴美股低港10.29元　孫正義軟銀一晚蝕500億
【阿里巴巴股價】阿里巴巴美股低港10.29元　孫正義軟銀一晚蝕500億
【港元存款】有間銀行活期息都有5.88厘　3個月賺息2.1萬元、全港最高
【港元存款】有間銀行活期息都有5.88厘　3個月賺息2.1萬元、全港最高
【港元定存】滙豐1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬
【港元定存】滙豐1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬
【港元定存】7大小行鬥加港元定存 最高息6.88厘
【港元定存】7大小行鬥加港元定存 最高息6.88厘
【周焯華受查】傳永利澳門要求所有貴賓廳今月20日撤走　避免賭牌續期前節外生枝
【周焯華受查】傳永利澳門要求所有貴賓廳今月20日撤走　避免賭牌續期前節外生枝
【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？
【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款