▲ 【獨家專訪】李家傑親睹冰川消失 為下一代誓做「超給力爸爸」

恒地 （00012） 主席李家傑家族多年在香港、內地發展地產和公用事業，旗下市值逾4,000億元。李家傑一直予外界低調行事的印象，但近一個月李家傑親自現身主持芯片發展、港華燃氣 （01083） 重組交易，全部都能與應對氣候變化串連。李家傑透露，從2016年起密切關注氣候變化議題，其覺悟來源是親眼目睹冰川不斷融化，決心從企業、家庭出發，當下一代的「超給力爸爸」。

「我很鍾意滑雪，已滑了10多年。以前很喜歡在法國阿爾卑斯山上的冰川（glacier）滑雪。我滑下滑下發現為何少了這麼多雪，眼見萬年冰川消失。隨自己年紀漸長，不應該做太多危險的事，又發現最美的地方無了，所以要收山了。」

李家傑不單在企業層面出力，他透露在家中也會與親人相處間，提起氣候議題迫切性，「我昨晚才跟弟弟說︰『何時我們等疫情無了，我們一起去馬爾代夫。（若氣候惡化）肯定會無了，再不去享受，這些地方就無機會去。』」

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「天下最好的東西不是人造的，而是天然。天然的浩瀚、宏偉和寧靜，那種美麗是人工做不出。」李家傑希望能為下一代，「保存上一代見到的地球」，同時讓他們日後能自豪他的工作，認同他是個「超給力爸爸」。

即使3名兒子年紀尚輕，李家傑稱也會帶他們學習食素的好處，「我無要求小朋友日日食，一周都有幾日食素。帶他們去食麥當勞，也可選擇代肉。」而他們也明白這份責任感，因「能力愈大，責任愈大。」

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