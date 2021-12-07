【有線寬頻】邱達昌：有線由熄燈變絕不熄燈　鄭家純接棒是好人選

▲ 邱達昌：有線由熄燈變絕不熄燈 鄭家純接捧是好人選

遠東發展 （0035） 主席邱達昌及富力 （02777） 主席李思廉此前悉售有線寬頻 （01097） 大股東永升亞洲股權予新世界發展 （00017） 主席「純官」鄭家純，鄭家純間接增持有線。邱達昌表示，在入主打理有線後，公司現金流得以打平，「最少由熄燈到可能熄燈，現在打平就絕不熄燈，鄭生接棒，若能更上一層樓，有線明天會更好。」

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邱達昌形容「與鄭生是好朋友」，當他主動提出有意接手有線，進一步發展公司時，覺得是好事。公司已穩定下來，認為由鄭家純接捧是好的人選。

對及會否再投資傳媒行業，他指，「我屋企是靠娛樂及傳媒起家，遠東發展未必有呢個興趣，但邱家如果賺到多錢，對傳媒及娛樂事業又有深刻感情，特別在香港，無野是無可能」。

有線上月發公指，鄭家純以總代價分別為1.48億元及6,090萬元，向邱達昌及李思廉收購持有的永升權益，計及鄭家純手上及周大福企業持股，持有永升股權升至86%。

自永升亞洲股權變動後，邱達昌由有線主席調任副主席，退出公司日常營運，但透露不排除會自資買有線股份支持。

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記者：袁諾曦