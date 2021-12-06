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【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0

名人薈萃 20:28 2021/12/06

分享：

最近到置地文華東方酒店的米芝蓮2星餐廳Amber用膳，令我想起當年任職該酒店的一件趣事：一天，一位外籍人士進入酒店，向正在大堂當值的我表示他是Amber的室內設計師Adam Tihany，我久聞其顯赫大名，卻未曾收到他的訪港通知，便深信他只是「白撞」，還懶醒地表示「你呃人」。身旁的資深同事大驚，輕輕提醒他正是Mr Tihany本尊，我立即「淆底」連忙道歉，好彩Mr Tihany大人有大量，還興致勃勃地向我展示當時剛推出市面的iPhone第一代，歡喜收場。兩年前，Amber重新裝修，比以往更光猛時尚。以前常常向客人介紹其天花板的裝飾名為Circle of Life，四千多枝不同長度的金屬棒象徵人生起跌；現在的Circle已由一枝枝的金屬棒變成一大個金屬圈，之前高貴的Amber色調現在亦變得「隨和」起來，感覺casual了許多。

 

這次晚餐，我們選了Full Amber Experience；餐前小點是Amber名物Foie Gras Lollipop，幼滑的鵝肝慕絲味道香濃，外層塗上清新的紅莓醬，簡單而經典。另一款小食是來自法國布列塔尼的「青口」，配搭脆薯粒、薯仔凍湯及日本紫菜，味道清鮮。

 

第一道菜是油甘魚刺身，靜岡縣的新鮮番茄汁、經醃製的日本薑及西瓜令這道前菜更加清新開胃，尤其欣賞其石材器皿，頂部的食用花亦令賣相大大加分。

 

另一Amber名物Aka Uni, Cauliflower, Lobster, Daurenki Schrenki Caviar登場。底部是椰菜花奶凍，上層有龍蝦湯啫喱及北海道海膽、頂部一座魚子醬小山丘，還加上金箔點綴，未食已覺矜貴；一啖由頂到底，味道甚具層次，一旁的海苔脆片好吃得很，令人上癮。

 

鱸魚的火候掌握得極好，肉質非常嫩滑，柳橙果膠不帶甜味，反而散發陣陣柳橙獨特清香，煙韌的魷魚為菜式添上口感對比，整道菜因「橙」而變得截然不同。

 

接著是法國藍龍蝦，用帶甜的葫蘆瓜製作泡沫醬汁，加了少許微酸的意大利阿瑪菲檸檬汁，最後以酸模葉及特級初榨檸檬橄欖油提味，感覺輕盈清爽，龍蝦肉略嫌少許overcooked。

 

大大件鴨肝甘香豐腴，質感嫩滑，用番茄及蘿蔔等製作餡料釀進紫朝鮮薊中，再用Espelette辣椒的辛辣中和鴨肝的膩感，個人認為用來包裹鴨肝的蔬菜切不斷，反而有點礙事。

 

原本的主菜是鹿肉，但因本人不愛其紅菜頭配菜，廚師便提議將整道菜轉為法國巴斯克黑毛豬肉。豬肉呈半肥瘦狀態，肥的部位足夠嫩滑，比瘦的部位來得好吃；一旁的古祖蘿蔔與歐洲防風草像千層酥般層層疊疊，英式辣泡菜及酸黄瓜有效減低飽滯感，讓我預留空間予之後的甜品。

 

以秋田小町製作的米飯甜品，加入柚子、清酒酒渣及純米吟釀；與我同行的老公吃不慣，我卻在Arbor久經訓練，愛剎了清酒酒渣的那股獨特香味。

 

威廉斯梨製成的雪葩，用匙羹輕敲下面一粒粒的東西，頗硬，本以為是餅乾，放膽將它敲破，原來是被朱古力覆蓋的雪糕，底部的汁酸酸甜甜，據說加入了黑麥威士忌，對我來說像極了打邊爐必飲的酸梅湯，十分有趣，我頗喜歡的。

 

最後一道甜品外型獨特，用上70%特濃朱古力、椰子忌廉、椰子棕櫚糖及可可碎豆；朱古力很rich，張力十足，吃完會非常滿足。

 

終於到了餐後美點，豐富得很，有日本梅酒、朱古力瑪德蓮蛋糕、朱古力夾心餅及時令有機水果；本人最喜歡有「番鬼荔枝」之稱的「釋加」，實在甜美，我把老公那份一併吃掉。

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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欄名 : Good Food, Good Mood

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