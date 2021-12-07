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【日本食品】日本農林水產及食品人氣有增無減　料今年出口額首次突破1萬億日圓

商業 12:00 2021/12/07

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今年首10個月期間，日本農林水產及食品的出口額達9734億日圓（約671億港元）。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，在家煮食、電子商貿帶動下，日本農林水產及食品的出口貨值持續增加，今年將會首次突破1萬億日圓（約689億港元）。

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日經新聞報道，今年首10個月期間，日本農林水產及食品的出口額達9734億日圓（約671億港元），年內勢必突破1萬億日圓。據日本農林水產省的統計顯示，今年首10個月的出口貨值按年增加28%。當中，輸往中國市場的貨值最多，達1841億日圓（約125億港元），接近佔整體的20%；而且按年大幅增加40%。

分析認為，新冠肺炎疫情期間，人們生活方式更集中在家，來自海外的電子商貿崛起，令日本新鮮食品的出口貨值持續上升。按產品種類來說，扇貝和日本酒等酒精飲品表現強勁。

盼2025年前達2萬億日圓　進口限制成最大阻礙

早前，日本政府希望出口額可於2025年前達到2萬億日圓（約1378億港元）；2030年之前達到5萬億日圓（約3447億港元）。雖然2020年的實際出口額全年為9217億日圓（約635億港元），連續8年創歷史新高，但按年增長率僅為1.1％。日本政府有必要大幅加快出口增長。

目前最大的阻礙在於2011年311日本大地震發生後，至今仍有14個國家和地區維持對日本的進口限制。中國、台灣和韓國等5個國家與地區更維持最嚴格的禁運措，惟中國、香港、台灣和韓國，已佔日本2020年出口額接近一半，對日本的出口戰略影響甚大。

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責任編輯：葉泳珊

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