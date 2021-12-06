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錦上路站上蓋項目申請預售樓花同意書　第1A期涉715伙

股樓投資 19:33 2021/12/06

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地政總署最新公布，11月份共3個新盤申請預售樓花同意書個案，合共涉及1,476伙。其中，由信置（00083）、嘉華（00173）、中國海外（00688）及港鐵（00066）合作發展的港鐵錦上路站上蓋項目，佔總數近半，涉715伙。

資料顯示，港鐵錦上路站發展項目項目合共提供2,200伙，是次申請為錦上路站發展項目第1A期，涉及單位715伙，預計落成日期2024年6月30日。發展商指，項目盡享未來北部都會區優勢，為港鐵屯馬線、將來北環線沿經之策略性地段，發展商曾表示主打中、小戶型，預計明年開售。

至於另外兩個於11月申請預售的樓盤，包括長實（01113）及新地（00016）旗下屯門青山公路第55區小秀村項目，涉400伙，預計2024年3月底落成；以及中國海外、恒地（00012）、新世界（00017）及會德豐地產旗下啟德跑道區新盤，涉361伙，預計2024年4月底落成。

延伸閱讀︰【帶你睇盤】室內靚裝加屋苑剛大翻新　兩房叫價500萬筍價放售【下一頁

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私人屋苑 信和置業（00083） 港鐵 嘉華 預售樓花同意書

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