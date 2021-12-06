【聖誕好去處】新達廣場推聖誕活動 市集+工作坊+購物禮遇

踏入12月，不少商場都為聖誕有所籌備，新鴻基地產旗下大埔新達廣場亦準備了一連串節日活動，由即日起至2022年1月2日，新達廣場邀請多間本地小店分別以「佳餚美酒」及「窩心禮品」兩大主題舉行聖誕藝作市集，讓市民大眾可以選購到多款特色產品，如全人手製工藝品、流行飾物、特色美食、節慶小品等。

另外，The Point by SHKP會員於12月1日起以1,000積分預留名額及以電子貨幣即日單一消費滿300元，即可參與聖誕蠟燭瓶、微型聖誕樹及聖誕花圈，親手製作應節小禮物。另外，於12月1日至2022年1月2日，顧客在新達廣場任何商戶(超級市場除外)即日電子消費滿2,000元，即送100元特選商戶優惠券。於任何商戶即日電子消費滿5,000元，即送限量聖誕禮籃乙個，數量有限，送完即止。

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新達廣場「聖誕藝作市集」開放詳情

日期：2021年11月27日至12月12日（佳餚美酒）；2021年12月13日至2022年1月2日（窩心禮品）

時間：星期一至五:上午11時至晚上8時; 週末及公眾假期:上午11時至晚上9時

地點：新達廣場一樓中庭

新達廣場 - 聖誕換領詳情

日期：即日起至2022年1月2日

時間：星期一至五:上午11時至晚上8時; 週末及公眾假期:上午11時至晚上9時

地點：新達廣場一樓中庭

換領詳情：在任何商戶(超級市場除外)即日電子消費滿2,000元，即送100元特選商戶優惠券。於任何商戶即日電子消費滿5,000元，即送限量聖誕禮籃乙個。

新達廣場 -聖誕親子藝作工作坊換領詳情

日期：2021年12月1日起

換領詳情：The Point會員於12月1日起以1,000積分預留名額及以電子貨幣即日單一消費滿300元，即可參與聖誕蠟燭瓶、微型聖誕樹及聖誕花圈，親手製作應節小禮物。

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責任編輯：羅浩濂