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【eBay】eBay系統無故失靈　用家被禁止使用

科技 11:00 2021/12/07

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不少人喜歡透過eBay購物，惟近日eBay就被投訴，出現無故凍結帳號的情況，令用戶大為不滿。據外媒《The Verge》報道指，日前eBay無意中凍結部分用戶帳號。該平台其後也承認該問題，並指出意外凍結的用戶已收到通知，稱問題已被解決。

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據The Verge引述社交平台Reddit用戶的帖文表示，其eBay帳戶被無故暫停使用，亦無法向該企作出求助。該名用家表示，自己從1999年起就成為eBay會員，多年來並沒有甚麼爭議行為，但日前帳戶被凍結了，也沒有申訴的機會，向客服詢問時，客服也表示不知道發生什麼事。

亦有其他用戶表示，eBay刪除了用家拍賣貨品的記錄，以及「立即購買」的貨品。

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相關消息傳出之後，eBay發言人Trina Somera表示問題已被解決，而eBay亦為受影響用家作出通知。另外，eBay亦表示用家可以直接私訊Twitter賬號 AskeBay，並尋求協助。而目前eBay也未正面回覆受影響用戶的數量，亦未解釋是次事故原因。

責任編輯：何子澄

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