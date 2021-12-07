【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年

如果有一天一覺醒來戶口突然多了一大筆錢，你有甚麼反應？最近有一名英國單親媽媽彼得斯（Helen Peters，化名），育有一名5歲小孩，她在去年8月，突然發現銀行帳戶多了一筆來自英國稅務海關總署（HMRC）的款項，金額高達774,839.39英鎊（約港幣800萬元），當她發現後一年多不斷致電該機構，但無法聯絡相關的公務員，無奈之下她只能向媒體求助並揭發事件，讓海關署發現。

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據《衛報》報導，彼得斯聲稱初時以為HMRC意識這個錯誤，並取回這筆錢，但沒有人留意，所以她打電話給HMRC，但沒有轉到HMRC就掛斷，甚至有一次等了大約30分鐘，最後因要照顧小朋友只好放棄。

彼得斯詢問身邊親友，有些人建議她最好別動用這筆錢，一些人則認為可趁機投資。當時受疫情影響，這位自僱母親失業了，逼不得已下把這筆超過15個月的錢，花了2萬英鎊（約港幣20萬元）。雖然至今仍無法補足，但她希望償還這筆錢，所以向媒體求助。

經HMRC調查發現後，原來是一名職員原本要將23.39英鎊（約港幣242元）的稅款匯入至彼得斯的帳戶時，發生了錯誤。由於這筆錢沒有指定給任何人或公司，如果她不挺身而出的話，可能永遠不會被人發現。HMRC就此事致歉，並針對事主已花費的部份，雙方達成協議，她將於5年內還清。

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責任編輯：陳頌潔