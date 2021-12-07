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【恒大3333】恒大升逾6%　設立風險化解委員會、許家印擔任主席　成員包括越秀、中國信達等高層

股市 09:25 2021/12/07

分享：

恒大宣布設立風險化解委員會

恒大 （03333） 發公告指，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會，成員包括現時高管、若干企業高管及專業人士，例如粵海控股、中國信達資產管理、廣州越秀集團、國信證券及北京市中倫律師事務所等。

恒大系反彈，中國恒大 （03333） 高開6.6%，開報1.93元；恒大汽車 （00708） 升5.3%，開報3.2元；恒大物業 （06666） 升4.3%，開報3.61元。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

恒大近400億信託產品面臨交叉違約，看【下一頁】

據公告顯示，恒大主席許家印將出任風險化解委員會主席，粵海控股副總經理劉志鴻擔任聯席主席，而恒大財務總監潘大榮、中國信達資產管理副總裁趙立民、廣州越秀集團首席資本運營官李鋒、國信證券合規總監陳勇及北京市中倫律師事務所合夥人郝瀚會擔任風險化解委員會的委員。

恒大兩美元債寬限期今到期，彭博：重組涉所有離岸債，看【下一頁】

恒大指，風險化解委員會儘管不屬於董事會下屬委員會，但風險化解委員會將積極在集團未來風險化解事項中發揮重要作用。董事會相信，風險化解委員會成員的豐富經驗及其能調動的廣泛資源，有利於集團更順利解決目前面臨的各項困難。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任　央行即發文批恒大經營不善　廣東省政府即約談許家印

港股 中國恒大（03333） 恒大 許家印 越秀

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