【健康調查】疫下長期對電子產品 八成人受乾眼症困擾

國際期刊《The Ocular Surface》最近刊登研究，研究團隊在網上匿名調查了18歲以上的市民，另根據受訪者提供用藥等資料將其分為輕度、中度及嚴重乾眼症。最終388個合資格的調查結果，顯示逾80%受訪者已受不同程度的乾眼症困擾，當中過半數人曾被診斷出乾燥症候群（Dry eye syndrome，DES）。

新冠肺炎肆虐了近兩年，疫情期間各國政府均收緊防疫措施，例如限制社交距離及禁止社交活動，學生需上網課，市民亦要在家工作等，不少市民長時間低頭看手機。

研究顯示受訪者於疫情間，螢幕及閱讀時間均比疫情前高，例如於疫情期間每天使用電子設備多於5小時的受訪者人數，比未有疫情前增多了一倍。

研究亦發現，眼乾較大機會同時引起眼痛、頭痛、難以專注工作，還大大降低閱讀能力及工作效率。根據受訪者的自我評估，他們稱需花更多時間閱讀整份文件。有本地眼科醫生表示，疫情期間受乾眼症困擾的市民顯著增多，若不及時治療嚴重的乾眼症，可能會出現發炎、角膜表面磨損、角膜潰瘍，甚至視力受損。

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責任編輯：龍紀瑩

