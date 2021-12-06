  • 20°C
香港時間 : 20211206日 (一) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？

iMTV＋ 19:30 2021/12/06

分享：

其他股評時段:
00:39 00308 香港中旅
04:19 01108
04:52 恒大狀況
05:29 稀土
07:27 中國旅業
07:53 內房股
08:00 中金
08:30 水泥股
08:40 港交所博反彈
09:00 家電股
09:45 市況：下跌成交大 繼續沉底
10:17 06185 康希諾生物
11:30 市場概況
14:00 美股對比港股
16:00 美股概況 指數大圓頂
19:00 01999 敏華控股
20:00 06690 海爾智家 先破腳後穿頂
21:38 00921 海信家電
25:02 00976 齊合環保
26:00 09988 阿里巴巴 重組、超賣, 有機會反彈
26:57 Q&A
28:49 00700 騰訊控股或 01024 快手?
30:40 01024 快手
30:50 00853 微創醫療
32:27 09626 嗶哩嗶哩
33:10 00823 領展房產基金
34:07 00382 中匯集團
34:59 02155 森松國際
37:05 03339 中國龍工
38:47 00016 新鴻基地產
39:06 03339 中國龍工
40:19 01610 中糧家佳康
40:44 00400 科通芯城
50:29 獨角獸

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署
2021/11/30
中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
2021/11/29
【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？
長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？
2021/11/23
長城汽車（02333）將推多款新車 股價能否繼續上？
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
2021/11/22
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【青姐話】支持再閃失 港股得個桔
2021/11/22
【青姐話】支持再閃失 港股得個桔
博反彈 圓頂 香港交易及結算所有限公司 稀土 港股 經濟 地產 恒大 基金 家電股

上一篇文章

錦上路站上蓋項目申請預售樓花同意書　第1A期涉715伙

下一篇文章

【中概股】花旗指滴滴退市或僅為個別例子　市場對中概ADR退市過度憂慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款