【歐元鈔票】歐洲央行擬重新設計歐元鈔票 成立焦點小組收集歐洲各地人民意見

歐洲中央銀行表示，將計劃重新設計歐元鈔票，並成立焦點小組，就未來鈔票設計，收集歐洲各地人民的意見。預期2024年就新款鈔票作最後決定。

歐元鈔票在2002年引入，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）日前表示，推出已有20年，是時候重新審視鈔票的外觀，讓它們與所有年齡和背景的歐洲人民更加親近。她說，歐元紙幣是大家與歐洲站在一起的有形和可見象徵，尤其是在危機時期，對它們的需求仍然很大。

來自各個歐元區國家的專家組成的「主題諮詢小組」，將向歐洲央行管理委員會提交候選名單。央行又會舉行新鈔設計比賽，之後再諮詢公眾意見，最後由管理委員會選出最終設計，並決定何時發行新鈔票。

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責任編輯：龍紀瑩

