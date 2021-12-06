【經濟復甦】財政司長：若本港疫情持續受控 全年經濟增長料可達6.4%

財政司長陳茂波表示，最新數據顯示本港經濟保持復甦態勢，預計只要本地疫情繼續受控，第四季經濟應可按年穩健增長，預期全年增幅可達6.4%。陳茂波在一個經濟峰會致辭時說，今年本港經濟明顯好轉，先受惠於上半年強勁的貨物出口，其後本地疫情漸趨穩定，令營商氣氛好轉，內部需求持續改善，今年首三季經濟按年增長7%。而本港10月整體出口貨值按年升幅繼續錄得雙位數；受惠於第二輪電子消費券在10月初發放，10月零售總銷貨值按年增長12%；經季節性調整的8至10月失業率跌至4.3%。

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責任編輯：龍紀瑩