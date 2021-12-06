【市區規劃】市建局推「一地多用」模式 將應用於九龍城舊區的樓宇復修

市建局行政總監韋志成近日在網誌表示，正在探討在九龍城舊區的重新規劃，配合沙浦道重建項目，而研究的圍範圍從東面沙浦道一帶，涵蓋至西面聯合道的土地，面積約18公頃，面積約十八公頃，當中涉及五百多幢的樓宇和政府設施，而有當中一半左右的樓宇已經有五十年以上的樓齡。韋志成認為龍城區的市區更新工作，在舊樓重建、政府設施重置和地區活化三個範疇所面對的挑戰，相較兼善里的情況，難度恐怕有過之無不及。

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為了處理龍城區市區更新的難題，韋志成表示會全面應用在早前完成的油旺地區研究中，所提出若干個更具成效的市區更新執行模式和規劃新工具，包括轉移地積比、街道整合，以至「一地多用」的模式，克服規劃上的挑戰，加速舊區更新。他又稱在區議會與議員分享龍城區市區更新研究的初步結果時，會議上有多位議員提出可重整毗鄰九龍城市政大廈的賈炳達道公園的休憩及康樂設施，因此團隊正應用以地理資訊系統技術為基礎的「市區更新資訊系統」，進一步研究及深化有關的建議。我們不單會審視賈炳達道公園的使用情況，研究以規劃重整，重置現有康樂設施及易地重置九龍城市政大廈等多項設施的可行性，初步估計重建後可提供的社區設施樓面是現時的3倍多。

而針對衙前圍道一帶不同樓齡、不同樓宇狀況的舊樓這種情況，市建局會採用「小區規劃復修」方式，並提出針對性的維修方案。對於區內這些已經老化、有復修需要的樓宇，市建局除了向有關樓宇業主提供財政資助和技術支援，協助進行樓宇復修外，還可應用「地方營造」策略，研究協助業主為大廈外牆進行美化工程，鼓勵業主在進行大維修的同時，一併美化樓宇的外觀，為小區注入活力及地區特色，同時提升樓宇整體價值、宜居性和壽命。

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記者：鄭日棱