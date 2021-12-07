美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業

不少公司為應對新冠肺炎疫情，已改為召開線上會議討論公司決策。但美國網上按揭公司Better.com不上網上開會，更加在會上即場解僱員工，據悉被炒規模多達約900人。公司總裁加格在會議上突然表示，有份參加會議人士即是已被解僱，有被炒員工情緒失控「爆粗」。

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美國傳媒引述社交媒體流傳影片報道，Better.com總裁加格（Vishal Garg）在近日召開聖誕長假期前線上會議中，通知約900名旗下員工已被解僱。加格向員工表示，自己並未為他們帶來「好消息」，並透露自己上次被迫發出類似聲明時一度落淚。

解僱員工會議錄像

加格表示，市場已經出現轉變，公司為了生存必須順勢而為。然後告訴員工，

「有份出席是次線上會議的員工，就在不幸被解僱人士之列」。 "If you're on this call, you are part of the unlucky group that is being laid off”

流傳影片中可以聽到，有員工即場情緒失控向加格「爆粗」。美國媒體報道指，Better.com約解僱9%員工。

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Better.com財務總監瑞安（Kevin Ryan）表示，在聖誕長假期前裁員令人感到痛苦。惟美國媒體《The Sacramento Bee》報道指，Better.com在3個州份設有辦事處，不久前才收到7.5億美元（約58.5億港元）注資，公司估值約為70億美元（約546億港元）。

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責任編輯：李俊儀