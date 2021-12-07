  • 19°C
香港時間 : 20211207日 (二) 10:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業

環球社會熱點 09:05 2021/12/07

分享：

不少公司為應對新冠肺炎疫情，已改為召開線上會議討論公司決策。但美國網上按揭公司Better.com不上網上開會，更加在會上即場解僱員工，據悉被炒規模多達約900人。公司總裁加格在會議上突然表示，有份參加會議人士即是已被解僱，有被炒員工情緒失控「爆粗」。

美國貧窮率升至11.4% 家庭入息中位數10年來首跌 【下一頁】

美國傳媒引述社交媒體流傳影片報道，Better.com總裁加格（Vishal Garg）在近日召開聖誕長假期前線上會議中，通知約900名旗下員工已被解僱。加格向員工表示，自己並未為他們帶來「好消息」，並透露自己上次被迫發出類似聲明時一度落淚。

解僱員工會議錄像

加格表示，市場已經出現轉變，公司為了生存必須順勢而為。然後告訴員工，

「有份出席是次線上會議的員工，就在不幸被解僱人士之列」。

"If you're on this call, you are part of the unlucky group that is being laid off”

流傳影片中可以聽到，有員工即場情緒失控向加格「爆粗」。美國媒體報道指，Better.com約解僱9%員工。

美國民眾群起提告 圖迫使政府續發疫情救濟金 【下一頁】

Better.com財務總監瑞安（Kevin Ryan）表示，在聖誕長假期前裁員令人感到痛苦。惟美國媒體《The Sacramento Bee》報道指，Better.com在3個州份設有辦事處，不久前才收到7.5億美元（約58.5億港元）注資，公司估值約為70億美元（約546億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
2021/10/26
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
英國上月增近21萬就業人口 高於爆疫前水平
2021/10/12
英國上月增近21萬就業人口 高於爆疫前水平
英國保就業計劃結束 失業率恐急升
2021/09/30
英國保就業計劃結束 失業率恐急升
美國貧窮率升至11.4% 家庭入息中位數10年來首跌
2021/09/15
美國貧窮率升至11.4% 家庭入息中位數10年來首跌
【英國疫情】職位空缺創新高 仍有過百萬人強制休假
2021/09/15
【英國疫情】職位空缺創新高 仍有過百萬人強制休假

你可能感興趣

【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
14:43 2021/10/26
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
英國上月增近21萬就業人口 高於爆疫前水平
16:54 2021/10/12
英國上月增近21萬就業人口 高於爆疫前水平
英國保就業計劃結束 失業率恐急升
18:35 2021/09/30
英國保就業計劃結束 失業率恐急升
網絡熱話 疫情 失業 裁員 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間10:00）

下一篇文章

白人扮屋主估價多390萬 美國黑人夫婦告地產經紀公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間09:00）
【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測
【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測
【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種
【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種
【輝瑞疫苗】第3針打強生免疫反應強烈 溝針保護力更佳
【輝瑞疫苗】第3針打強生免疫反應強烈 溝針保護力更佳
【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種
【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款