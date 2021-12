美國公司總裁視像會議炒人 約900員工當場失業

不少公司為應對新冠肺炎疫情,已改為召開線上會議討論公司決策。但美國網上按揭公司Better.com不上網上開會,更加在會上即場解僱員工,據悉被炒規模多達約900人。公司總裁加格在會議上突然表示,有份參加會議人士即是已被解僱,有被炒員工情緒失控「爆粗」。

美國傳媒引述社交媒體流傳影片報道,Better.com總裁加格(Vishal Garg)在近日召開聖誕長假期前線上會議中,通知約900名旗下員工已被解僱。加格向員工表示,自己並未為他們帶來「好消息」,並透露自己上次被迫發出類似聲明時一度落淚。

解僱員工會議錄像

加格表示,市場已經出現轉變,公司為了生存必須順勢而為。然後告訴員工,

「有份出席是次線上會議的員工,就在不幸被解僱人士之列」。

"If you're on this call, you are part of the unlucky group that is being laid off”