  • 20°C
香港時間 : 20211206日 (一) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一田】一田百貨荃灣店翻新設4大專區　同場加映「Donald Duck and Friends期間限定店」　

商業 19:00 2021/12/06

分享：

一田百貨荃灣店完成為期5個月的優化工程後，現以全新面貌與大家見面，延續「現代日式生活百貨」の 購物新體驗。（一田提供圖片）

一田百貨荃灣店完成為期5個月的優化工程後，現以全新面貌與大家見面，延續「現代日式生活百貨」の 購物新體驗。荃灣店佔地逾57,679呎，一站式滿足家庭成員需要，3樓店舖更劃分為4大專區，同時推出連串開店優惠齊賀店舖重開。為了慶祝新店開幕，一田更於商場中庭特設「Donald Duck and Friends期間限定店」。

【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）

Donald Duck and Friends期間限定店，一系列全新產品包括潮流服飾、趣緻精品如毛毯、毛公仔及打卡甜品等。（一田提供圖片）

一田百貨行政總裁黃思麗女士預告，一田將再擴大版圖，計劃再開3店，最快明年將於天水圍開設第二間YATA KONBINI分店，同時計劃其他模式概念店，屆時一田在香港將合共有14間分店（3間百貨、9間超市及2間便利店），將日式生活百貨的購物體驗擴展到天水圍區，以配合集團未來整體發展策略。

荃灣店共斥資近2000萬元裝潢　特設4大專區

一田荃灣店佔地57,679平方呎，新店斥資近2000萬港元進行優化工程，3樓百貨部現劃分為四大專區，分別為︰「女士專區」、「優閒生活」、「寫意家居」、「童嬰專區」，一站式滿足家庭成員需要。為慶祝荃灣店重新開店，更推出多項專區產品優惠。

Donald Duck and Friends期間限定店

為慶祝一田荃灣店重新開幕，由即日起至1月3日，一田於荃灣廣場中庭，帶來Donald Duck and Friends期間限定店，打造一系列全新產品，包括潮流服飾、趣緻精品如毛毯、毛公仔及打卡甜品等。

Donald Duck 粉絲必入手一田獨家的Donald Duck造型Hoodie親子系列衛衣、Donald Duck特大環保袋等。為配合新店重開，於一田荃灣店消費滿指定金額，更可換領多款開店限定精美禮品。

2022年開Wetland新分店

繼一田百貨（荃灣）及一田超市（大埔）重開後，一田百貨行政總裁黃思麗女士更率先公佈一田將於2022年於天水圍區開設全新分店。

新店將首次坐落於天水圍Wetland，為第二間以超市+便利店概念營運的KONBINI分店，佔地介乎3800呎，預計將於2022上半年開幕，滿足區內生活需要，吸納更多區內具消費力的家庭客戶群，長遠提升區內生活質素。

一田表示，選址新店時主要考慮發展潛力，冀配合集團未來的宏觀發展策略，同時能帶動一田業務持續增長。

【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加

【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場

責任編輯：李智美

相關文章

【消費優惠】杏花新城設運動主題聖誕布置　網店推優惠低至一折
2021/11/26
【消費優惠】杏花新城設運動主題聖誕布置　網店推優惠低至一折
【本地市道】apm設「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」迎聖誕　料珠寶鐘錶、電子影音、餐飲較受惠
2021/12/02
【本地市道】apm設「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」迎聖誕　料珠寶鐘錶、電子影音、餐飲較受惠
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
今日
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場

你可能感興趣

【消費優惠】杏花新城設運動主題聖誕布置　網店推優惠低至一折
18:59 2021/11/26
【消費優惠】杏花新城設運動主題聖誕布置　網店推優惠低至一折
【本地市道】apm設「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」迎聖誕　料珠寶鐘錶、電子影音、餐飲較受惠
13:35 2021/12/02
【本地市道】apm設「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」迎聖誕　料珠寶鐘錶、電子影音、餐飲較受惠
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
今日 12:07
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
天水圍 超市 一田 家居 時裝服飾 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 荃灣 商場

上一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）
【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）
【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款