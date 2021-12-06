【一田】一田百貨荃灣店翻新設4大專區　同場加映「Donald Duck and Friends期間限定店」　

▲ 一田百貨荃灣店完成為期5個月的優化工程後，現以全新面貌與大家見面，延續「現代日式生活百貨」の 購物新體驗。（一田提供圖片）

一田百貨荃灣店完成為期5個月的優化工程後，現以全新面貌與大家見面，延續「現代日式生活百貨」の 購物新體驗。荃灣店佔地逾57,679呎，一站式滿足家庭成員需要，3樓店舖更劃分為4大專區，同時推出連串開店優惠齊賀店舖重開。為了慶祝新店開幕，一田更於商場中庭特設「Donald Duck and Friends期間限定店」。

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▲ Donald Duck and Friends期間限定店，一系列全新產品包括潮流服飾、趣緻精品如毛毯、毛公仔及打卡甜品等。（一田提供圖片）

一田百貨行政總裁黃思麗女士預告，一田將再擴大版圖，計劃再開3店，最快明年將於天水圍開設第二間YATA KONBINI分店，同時計劃其他模式概念店，屆時一田在香港將合共有14間分店（3間百貨、9間超市及2間便利店），將日式生活百貨的購物體驗擴展到天水圍區，以配合集團未來整體發展策略。

荃灣店共斥資近2000萬元裝潢 特設4大專區

一田荃灣店佔地57,679平方呎，新店斥資近2000萬港元進行優化工程，3樓百貨部現劃分為四大專區，分別為︰「女士專區」、「優閒生活」、「寫意家居」、「童嬰專區」，一站式滿足家庭成員需要。為慶祝荃灣店重新開店，更推出多項專區產品優惠。

Donald Duck and Friends期間限定店

為慶祝一田荃灣店重新開幕，由即日起至1月3日，一田於荃灣廣場中庭，帶來Donald Duck and Friends期間限定店，打造一系列全新產品，包括潮流服飾、趣緻精品如毛毯、毛公仔及打卡甜品等。

Donald Duck 粉絲必入手一田獨家的Donald Duck造型Hoodie親子系列衛衣、Donald Duck特大環保袋等。為配合新店重開，於一田荃灣店消費滿指定金額，更可換領多款開店限定精美禮品。

2022年開Wetland新分店

繼一田百貨（荃灣）及一田超市（大埔）重開後，一田百貨行政總裁黃思麗女士更率先公佈一田將於2022年於天水圍區開設全新分店。

新店將首次坐落於天水圍Wetland，為第二間以超市+便利店概念營運的KONBINI分店，佔地介乎3800呎，預計將於2022上半年開幕，滿足區內生活需要，吸納更多區內具消費力的家庭客戶群，長遠提升區內生活質素。

一田表示，選址新店時主要考慮發展潛力，冀配合集團未來的宏觀發展策略，同時能帶動一田業務持續增長。

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責任編輯：李智美